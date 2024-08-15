От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы 'Все закончится на нас' критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

Долгожданная экранизация бестселлера "Все закончится на нас" вызвала немало дискуссий. В частности, зрители критиковали авторов фильма за то, как они осветили проблему домашнего насилия.

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36-летняя Блейк Лайвли сыграла главную героиню Лили Блум. Ее напарником в кадре стал 40-летний Джастин Бальдони, который по совместительству был режиссером кинокартины. Сюжет рассказывает о романе пары, который сначала расцветает, а впоследствии перерастает в насилие, пишет Metro. Несмотря на очевидную возможность подчеркнуть острую проблему, Лайвли избегала любого упоминания об этом во время пресс-тура, что вызвало возмущение у пользователей сети.

Но это только верхушка айсберга: слухи о "закулисном расколе" в актерском составе фильма впервые появились, когда фанаты заметили, как голливудская звезда появляется на красных дорожках без своих коллег, в частности, держа дистанцию от Бальдони. Актрису, которая недавно была фавориткой миллионов, накрыла волна хейта.

Самая популярная теория

Одна из самых известных онлайн-теорий по поводу конфликта предполагает, что Блейк, которая также была продюсером фильма, и ее муж Райан Рейнольдс, возможно, взяли на себя творческий контроль после того, как Бальдони пытался сбалансировать свое присутствие как режиссера и главного героя.

Откровение звезды о том, что ее муж написал ключевую сцену в фильме, внезапно застала даже сценариста фильма Кристи Холл. Новость заставила многих поверить в то, что пара оказала большее влияние на режиссуру кино, чем это было объявлено сначала.

Разный месседж

Когда фанаты исследовали эту теорию, многие начали обращать внимание на то, что во время пресс-тура Лайвли редко говорила о домашнем насилии, лежащем в основе сюжета. В противоположность этому, Бальдони отмечал во многочисленных интервью важность тем фильма и реальную жизнь жертв домашнего насилия.

Лайвли сосредоточилось на костюмах и участии своего мужа в долгожданном кино. Она также акцентировала внимание на продвижении собственных проектов. Это заставило некоторых поклонников обвинить ее в том, что она отодвинула Бальдони на второй план и сместила рекламный фокус от проблем, затронутых в фильме.

Плохая репутация Лайвли в предыдущих проектах

Проблемное поведение Блейк Лайвли в прошлом всплыло на поверхность. Фанаты нашли видео за 2016 год, в котором интервьюер утверждает, что интервью с Блейк и ее коллегой по сериалу "Кафе "Общество" Паркером Поузи заставило ее "захотеть уволиться с работы".

В ролике Лайвли, кажется, продвигает нарратив о том, что только женщин спрашивают о костюмах. Заявление актрисы многие восприняли как иронию, учитывая, как часто она упоминала об одежде в фильме "Все закончится на нас".

Почему поклонники считают, что Бальдони и Блейк враждуют

В дополнение к спекуляциям, издание The Hollywood Reporter утверждало, что Лайвли заказала собственную версию "Все закончится на нас" у редактора "Дедпула и Росомахи" Шейна Рида. Хотя на этапе постпродакшена несколько вариантов фильма не является чем-то необычным, тот факт, что Блейк создала собственную версию, некоторые интерпретировали как признак творческих разногласий между ней и Бальдони.

На фоне этих предположений недавно появились фотографии, на которых Бальдони и Лайвли горячо дискутируют во время съемок в Нью-Джерси в январе 2024 года. Со своей стороны, актер высоко оценил вклад партнерши в фильм, назвав ее "динамическим творцом" и даже предположив, что она готова может быть режиссером второй части.

В частности, сообщалось, что Джастин нанял PR-менеджера по кризисным ситуациям Мелиссу Натан, которая представляла Джонни Деппа во время судебного процесса над Эмбер Херд. Это заставило некоторых задуматься над тем, может ли быть что-то большее "за кулисами" истории.

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