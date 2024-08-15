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От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы "Все закончится на нас" критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

Карина Вишнякова
Люди
4 минуты
321
От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы 'Все закончится на нас' критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

Долгожданная экранизация бестселлера "Все закончится на нас" вызвала немало дискуссий. В частности, зрители критиковали авторов фильма за то, как они осветили проблему домашнего насилия.

Видео дня

36-летняя Блейк Лайвли сыграла главную героиню Лили Блум. Ее напарником в кадре стал 40-летний Джастин Бальдони, который по совместительству был режиссером кинокартины. Сюжет рассказывает о романе пары, который сначала расцветает, а впоследствии перерастает в насилие, пишет Metro. Несмотря на очевидную возможность подчеркнуть острую проблему, Лайвли избегала любого упоминания об этом во время пресс-тура, что вызвало возмущение у пользователей сети.

От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы "Все закончится на нас" критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

Но это только верхушка айсберга: слухи о "закулисном расколе" в актерском составе фильма впервые появились, когда фанаты заметили, как голливудская звезда появляется на красных дорожках без своих коллег, в частности, держа дистанцию от Бальдони. Актрису, которая недавно была фавориткой миллионов, накрыла волна хейта.

От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы "Все закончится на нас" критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

Самая популярная теория

Одна из самых известных онлайн-теорий по поводу конфликта предполагает, что Блейк, которая также была продюсером фильма, и ее муж Райан Рейнольдс, возможно, взяли на себя творческий контроль после того, как Бальдони пытался сбалансировать свое присутствие как режиссера и главного героя.

От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы "Все закончится на нас" критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

Откровение звезды о том, что ее муж написал ключевую сцену в фильме, внезапно застала даже сценариста фильма Кристи Холл. Новость заставила многих поверить в то, что пара оказала большее влияние на режиссуру кино, чем это было объявлено сначала.

От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы "Все закончится на нас" критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

Разный месседж

Когда фанаты исследовали эту теорию, многие начали обращать внимание на то, что во время пресс-тура Лайвли редко говорила о домашнем насилии, лежащем в основе сюжета. В противоположность этому, Бальдони отмечал во многочисленных интервью важность тем фильма и реальную жизнь жертв домашнего насилия.

От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы "Все закончится на нас" критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

Лайвли сосредоточилось на костюмах и участии своего мужа в долгожданном кино. Она также акцентировала внимание на продвижении собственных проектов. Это заставило некоторых поклонников обвинить ее в том, что она отодвинула Бальдони на второй план и сместила рекламный фокус от проблем, затронутых в фильме.

От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы "Все закончится на нас" критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

Плохая репутация Лайвли в предыдущих проектах

Проблемное поведение Блейк Лайвли в прошлом всплыло на поверхность. Фанаты нашли видео за 2016 год, в котором интервьюер утверждает, что интервью с Блейк и ее коллегой по сериалу "Кафе "Общество" Паркером Поузи заставило ее "захотеть уволиться с работы".

От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы "Все закончится на нас" критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

В ролике Лайвли, кажется, продвигает нарратив о том, что только женщин спрашивают о костюмах. Заявление актрисы многие восприняли как иронию, учитывая, как часто она упоминала об одежде в фильме "Все закончится на нас".

От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы "Все закончится на нас" критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

Почему поклонники считают, что Бальдони и Блейк враждуют

В дополнение к спекуляциям, издание The Hollywood Reporter утверждало, что Лайвли заказала собственную версию "Все закончится на нас" у редактора "Дедпула и Росомахи" Шейна Рида. Хотя на этапе постпродакшена несколько вариантов фильма не является чем-то необычным, тот факт, что Блейк создала собственную версию, некоторые интерпретировали как признак творческих разногласий между ней и Бальдони.

От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы "Все закончится на нас" критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

На фоне этих предположений недавно появились фотографии, на которых Бальдони и Лайвли горячо дискутируют во время съемок в Нью-Джерси в январе 2024 года. Со своей стороны, актер высоко оценил вклад партнерши в фильм, назвав ее "динамическим творцом" и даже предположив, что она готова может быть режиссером второй части.

От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы "Все закончится на нас" критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

В частности, сообщалось, что Джастин нанял PR-менеджера по кризисным ситуациям Мелиссу Натан, которая представляла Джонни Деппа во время судебного процесса над Эмбер Херд. Это заставило некоторых задуматься над тем, может ли быть что-то большее "за кулисами" истории.

От фаворитки до мишени хейтеров. Почему зрители новой драмы "Все закончится на нас" критикуют звезду фильма Блейк Лайвли

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