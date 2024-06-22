Осужденный за смертельное ДТП российский актер Ефремов может выйти на свободу, если согласится убивать украинцев

Скандальный российский актер Михаил Ефремов, которого почти 4 года назад осудили из-за смертельного ДТП, может выйти на свободу, если согласится добровольно убивать украинцев. Организация "Ветераны России" заявила, что готова поддержать звезду кинопроектов "Таёжный роман", "Оттепель" и других в суде, но он после освобождения должен отправиться на войну.

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Этот сценарий достаточно реалистичен, ведь Ефремов уже поддержал преступную политику Кремля и неоднократно умолял суд выпустить его. О новом условии рассказали пропагандистские СМИ.

"Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может полностью рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учетом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно покаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь", – заявил один из оккупантов Ильдар Резяпов.

Вскоре актеру пришлют официальное письмо в белгородское СИЗО. Только тогда, возможно, назначат слушание, где будут решать вопрос досрочного освобождения актера-убийцы.

Примечательно, что адвокат Ефремова Эльмар Пашаев, защищавший его интересы в 2020 году, уже служит в армии РФ. Он предположил, что звезде могут найти работу в приграничной зоне.

Напомним, четыре года назад Ефремов вылетел на встречную полосу на своем автомобиле Grand Cherokee и на полной скорости врезался в фургон "Лада". Виновник аварии, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, не пострадал, а вот 57-летний водитель другого автомобиля с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу, где позже скончался.

До ДТП артист был лицом проекта "Гражданин поэт", в котором высмеивал российские власти в политической сатире, но в 2022 году молниеносно "переобулся" и поддержал войну.

Ранее OBOZ.UA писал, что актер фильма "Виват, гардемарины!", приехавший убивать украинцев, получил ранения на фронте.

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