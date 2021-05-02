Остапчук впервые высказался о скандале Кароль и Поляковой

Украинский телеведущий Владимир Остапчук прокомментировал скандал, который случился на шоу "Маска" между певицам – Олей Поляковой, которая назвала в эфире Тину Кароль "плакальщицей на похоронах".

Как утверждает артист, в этом инциденте он поддерживает не артисток, а сам канал "Украина", говорится в интервью для RUSSELL BLOG. По словам Остапчука, когда он спросил у Поляковой, какие у нее сейчас отношения с Кароль, то артистка была в недоразумении, почему именно этот фрагмент не вырезали из кадра и он попал в эфир.

"Но здесь я согласен больше с каналом. Это такие вещи, которые делают хайп. Я за то, чтобы это было шоу. Я за то, чтобы об этом шоу говорили. И если ты приходишь сидеть в кресле детектива, то ты должен понять, что ты можешь сказать то, что не хочешь. Причем Оля – очень искренний человек. Она не специально говорит эти вещи", – отметил ведущий.

Напомним:

во время последнего выпуска шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". А Настя Каменских в свою очередь посмеялась с такой аналогии. В результате вспыхнул скандал.

Кароль ответила Поляковой, отметив, что та была права, ведь она и дальше будет "плакать" по своему умершему мужу, а жить артистка будет ради сына Вениамина.

После этого Полякова попыталась извиниться за свои слова и записала видео, в котором объяснила, что назвала Тину "плакальщицей" исключительно из-за ее "грустного репертуара", а не из-за трагедии, которая произошла в ее жизни. При этом она призвала монтажеров шоу вырезать сомнительные фрагменты, которые могут биты восприняты неоднозначно.

Телеканал "Украина" публично извинился перед певицей Тиной Кароль за то, что в эфире шоу "Маска" прозвучала скандальная фраза от Оли Поляковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук в последнем выпуске шоу "Маска" появился в образе загадочной Химеры и исполнил зажигательную песню.