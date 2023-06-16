'Вообще ничего не помню': новая избранница Остапчука потеряла сознание на отдыхе в Греции

Новая избранница известного украинского телеведущего Владимира Остапчука журналистка Екатерина Полтавская пожаловалась на плохое самочувствие. 22-летняя девушка потеряла сознание во время своего отдыха в Греции.

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Подробностями Полтавская поделилась в InstaStories. Журналистка не рассказала о причинах такого своего состояния, так что подписчики принялись искать их самостоятельно. В частности, проскочила мысль, что возлюбленная Остапчука может быть беременна.

"Потеряла сознание. Все идет по плану. Вообще ничего не помню, у меня такое впервые. Какая-то с*ка сглазила?" – сообщила Екатерина в сети.

Как можно понять по фото, девушке оказали всю необходимую медицинскую помощь. Больше о своем самочувствии Полтавская не рассказывала. Слухи о беременности она не подтверждала, но и не опровергала.

Стоит напомнить, что 23 февраля сеть всколыхнула новость о том, что Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская, которая младше его на 16 лет, поженились. Возлюбленные одновременно опубликовали фотографии из паспортного сервиса в Киеве, где можно в кратчайшие сроки заключить брак.

Как писал OBOZREVATEL, блогер и бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк удивлена поведением его новой избранницы. 22-летняя Екатерина Полтавская побывала в доме шоумена, который он строил вместе с Горняк, находясь в браке. Журналистка рассказала, что хотела бы изменить в особняке, но, как уточнила Кристина, она не имеет на жилье никаких прав. Все подробности – в нашем материале.

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