Остапчук потроллил Фреймут с бокалом. Видео

Украинский телеведущий, шоумен Владимир Остапчук записал видео с пародией на свою коллегу Ольгу Фреймут, которая ранее продемонстрировала, как правильно пить с бокала.

Знаменитость решил потроллить женщину и показал свой вариант. Соответствующий ролик он опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, сначала в кадре появилась Фреймут, которая рассказала, что фужер во время питья должен находиться под углом не больше 45 градусов.

Фреймут пьет с бокала Скриншот

Затем Остапчук, сидя за столом, показал, что правильней всего, чтобы в бокале было не менее 45 градусов алкогольного напитка.

Остапчук показал пародию на Фреймут Скриншот

Пользователи сети оценили новое видео ведущего, поэтому засыпали его комплиментами. Многие призвали телезвезду больше записывать подобные пародии.

"Это очень прикольно", "Ваш вариант лучший", "Побольше таких видео, пожалуйста", "Я прям уже жду вашу рубрику а-ля Фреймут", – пишут люди в комментариях.

В сети оценили пародию ведущего Скриншот

Остапчука засыпали комментариями Скриншот

Поклонникам понравилось новое видео ведущего Скриншот

В сети оценили видео Остапчука Скриншот

Владимир Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса "Евровидение-2017" и шоу "Маска" на канале "Украина".

Ранее Остапчук порадовал фанов забавной пародией на клип группы "Время и Стекло" на песню "Дим". Главный герой ролика вспоминает свое детство и юность, и сравнивает это с современной молодежью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Остапчук снял пародию на популярный хит UNO группы Little Big, в которой показал жизнь на карантине. В клипе под названием "Скучно" артист появился в полосатой пижаме, с надувной куклой и лишним весом.