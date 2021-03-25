Остапчук потролив Фреймут з келихом. Відео

Український телеведучий, шоумен Володимир Остапчук записав відео з пародією на свою колегу Ольгу Фреймут, яка раніше продемонструвала, як правильно пити з келиха.

Знаменитість вирішив потролити жінку і показав свій варіант. Відповідний ролик він опублікував на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, спочатку в кадрі з'явилася Фреймут, яка розповіла, що фужер під час пиття повинен знаходитися під кутом не більше 45 градусів.

Фреймут п'є з келиха Скриншот

Потім Остапчук, сидячи за столом, показав, що правильніше, щоб у келиху було не менше 45 градусів алкогольного напою.

Остапчук показав пародію на Фреймут Скриншот

Користувачі мережі оцінили нове відео ведучого, тому засипали його компліментами. Багато хто закликав телезірку більше записувати подібні пародії.

"Це дуже прикольно", "Ваш варіант кращий", "Побільше таких відео, будь ласка", "Я прям вже чекаю вашу рубрику а-ля Фреймут", – пишуть люди в коментарях.

У мережі оцінили пародію ведучого Скриншот

Остапчука засипали коментарями Скриншот

Шанувальникам сподобалося нове відео ведучого Скриншот

У мережі оцінили відео Остапчука Скриншот

Володимир Остапчук – український актор, телеведучий, радіоведучий, стендап-комік. Ведучий пісенного конкурсу "Євробачення-2017" і шоу "Маска" на каналі "Україна".

Раніше Остапчук порадував фанів веселою пародією на кліп гурту "Время и Стекло" на пісню "Дим". Головний герой ролика згадує своє дитинство і юність, та порівнює це із сучасною молоддю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Остапчук зняв пародію на популярний хіт UNO гурту Little Big, в якій показав життя на карантині. У кліпі під назвою "Скучно" артист з'явився в смугастій піжамі, з надувною лялькою і зайвою вагою.