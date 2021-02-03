Остапчук показал архивное видео с новорожденным сыном

Украинский телеведущий Владимир Остапчук выложил в соцсети архивное видео с сыном Эваном – кадры были сняты, когда малышу было всего лишь два дня.

Так, в личных Instagram-сторис он показал, как лежит с сыном на кровати. Новорожденный уютно устроился на груди улыбающегося папы и спит (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Эвану тут два дня", – лаконично прокомментировал публикацию Остапчук.

Напомним, что у Владимира Остапчука от первого брака с Еленой Войченко, который продлился с 2007 по 2020 год, родились двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван-Александр (2018). С 15 октября 2020 года телеведущий женат на Кристине Горняк.

К слову, недавно Владимир признавался, что он со своей новой возлюбленной не против стать родителями. По его словам, пара уже серьезно обсуждала это, но еще не планировала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Остапчук показал свою новую квартиру, в которую скоро переезжает с супругой Кристиной Горняк.