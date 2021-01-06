Остапчук – о планах завести детей: мы серьезно об этом говорили

София Ковнир Люди 16:03, 6.01.2021 Обновлено: 16:09, 6.01.2021

Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук признался, что он с новой супругой Кристиной Горняк не против стать родителями. По его словам, пара уже серьезно обсуждала это, но еще не планировала.

Шоумен отметил, что это нормально для молодой пары. Об этом знаменитость рассказал в программе "Ранок з Україною".

Кроме того, Остапчук сообщил, что пока он не может часто видеться со своими детьми – 7-летней Эмилией и 2-летним Эваном. Это связано с тем, что мужчина еще не наладил отношения со своей бывшей женой Еленой Войченко.

Также телеведущий добавил, что его нынешняя супруга Кристина – мудрая женщина, и она сразу же нашла общий язык с Эваном и Эмилией.

Владимир Остапчук с супругой
Instagram Владимира Остапчука

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Остапчук вместе со своей женой Кристиной Горняк переезжают в новую квартиру из-за бывшей мужчины Елены Войченко. Пара надеялась на то, что они будут видеться с детьми.

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