Остапчук – про плани мати дітей: ми серйозно про це говорили

Софія Ковнір Люди 16:03, 6.01.2021 Оновлено: 16:09, 6.01.2021

Популярний український телеведучий Володимир Остапчук зізнався, що він із новою дружиною Христиною Горняк не проти стати батьками. За його словами, вони вже серйозно обговорювали це, але ще не планували.

Шоумен зазначив, що це нормально для молодої пари. Про це знаменитість розповів у програмі "Ранок з Україною".

Крім того, Остапчук повідомив, що поки він не може часто бачитися зі своїми дітьми – 7-річною Емілією і 2-річним Еваном. Це пов'язано з тим, що чоловік ще не налагодив стосунки зі своєю колишньою дружиною Оленою Войченко.

Також телеведучий додав, що його нинішня дружина Христина – мудра жінка, і вона відразу ж порозумілася з Еваном та Емілією.

Володимир Остапчук із дружиною
Instagram Володимира Остапчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Остапчук разом зі своєю дружиною Христиною Горняк переїжджають у нову квартиру через колишню чоловіка Олену Войченко. Пара сподівалася на те, що вони будуть бачитися з дітьми.

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