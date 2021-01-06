Остапчук – про плани мати дітей: ми серйозно про це говорили

Популярний український телеведучий Володимир Остапчук зізнався, що він із новою дружиною Христиною Горняк не проти стати батьками. За його словами, вони вже серйозно обговорювали це, але ще не планували.

Шоумен зазначив, що це нормально для молодої пари. Про це знаменитість розповів у програмі "Ранок з Україною".

Крім того, Остапчук повідомив, що поки він не може часто бачитися зі своїми дітьми – 7-річною Емілією і 2-річним Еваном. Це пов'язано з тим, що чоловік ще не налагодив стосунки зі своєю колишньою дружиною Оленою Войченко.

Також телеведучий додав, що його нинішня дружина Христина – мудра жінка, і вона відразу ж порозумілася з Еваном та Емілією.

Володимир Остапчук із дружиною Instagram Володимира Остапчука

Нагадаємо, Володимир Остапчук та Олена Войченко розлучилися після 12 років шлюбу. У них є донька Емілія і син Еван. Причиною розриву Володимир називає скандали, а Олена – зради. Зараз Володимир одружився вдруге.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Остапчук разом зі своєю дружиною Христиною Горняк переїжджають у нову квартиру через колишню чоловіка Олену Войченко. Пара сподівалася на те, що вони будуть бачитися з дітьми.