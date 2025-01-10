Остался только пепел: кто из голливудских звезд потерял дома в огне и как выглядят теперь их особняки за миллионы долларов. Фото

Масштабный лесной пожар в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), который стал самым разрушительным в истории города, оставил без жилья большое количество людей. Не стали исключением и мировые знаменитости, которые потеряли свои дорогие особняки из-за сокрушительного огня.

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Среди них оказались Кэмерон Мэтисон, Пэрис Хилтон, Дениз Кросби и другие селебрити. К счастью, знаменитостям и их семьям удалось вовремя эвакуироваться из эпицентра ужасающих событий. OBOZ.UA покажет, как сейчас выглядят имения голливудских артистов за миллионы долларов.

Майло Вентимилья

Дом американского актера Майло Вентимилья находился в Малибу. Там звезда сериала "Герои" жил вместе со своей любимой женщиной, моделью Джарой Мариано, которая находится на 9 месяце беременности. После начала масштабного пожара, а именно 7 января, пара эвакуировалась из дома, чтобы сохранить свои жизни. Впоследствии оказалось, что это решение было действительно судьбоносным, ведь уже через 2 дня от их дома почти ничего не осталось.

"Я думаю, что это своего рода шоковый момент, когда ты думаешь: "О, это реально. Это происходит", – прокомментировал актер момент, когда увидел кадры своего горящего дома, – "Потом ты просто выключаешь это. Думаешь: "Какой смысл продолжать смотреть?" Мы как бы смирились с потерей".

Как отмечает Crazy Luxury Homes, на сайте компании Redfin, предоставляющей брокерские услуги по жилой недвижимости, указано, что стоимость жилья звезды составляла около 4 миллионов долларов. Майло Вентимилья владел особняком с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, бассейном и зоной для барбекю.

Камерон Мэттисон

Потерял свое жилье и канадский актер Камерон Мэттисон. На своей странице в Instagram знаменитость обнародовал ужасные кадры, где можно увидеть, что от некогда большого и красивого дома остались пепел и руины.

"Мы в безопасности. Но это все, что осталось от нашего прекрасного жилья. Нашего дома, где выросли наши дети и где они хотели когда-то вырастить своих", – написал под жуткими кадрами знаменитость.

Пэрис Хилтон

Показала в своих соцсетях останки недвижимости и фотомодель Пэрис Хилтон. Вместо поразительного поместья на видео можно разглядеть только тлеющие развалины.

"Этот дом был не просто местом для жизни – это было место, где мы мечтали, смеялись и создавали красивые воспоминания как семья. Это было место, где маленькие ручки Феникса создавали искусство, которое я буду лелеять вечно, где любовь и жизнь наполняли каждый уголок. Видеть, как все это превращается в пепел очень опустошительно", – отметила звезда.

Пэрис Хилтон призналась, что эта ужасная трагедия помогла ей осознать, что важнейшими вещами в жизни являются не материальные блага, а здоровье и безопасность близких.

Дениз Кросби

Огонь в Лос-Анджелесе разрушил и жилье 67-летней актрисы Дениз Кросби. По словам звезды, ей достаточно сложно принять, что недавно она находилась в своем доме, где встретила любимого, вырастила сына, создала прекрасный сад с фруктовыми деревьями, а уже сегодня на этом месте только пепел.

Брайан Гринберг и Джейми Чанг

Остались без крыши над головой и звездные супруги Брайана Гринберга и Джейми Чанг. Огонь стер с лица земли их дом, однако, к счастью, семья находится в безопасности.

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