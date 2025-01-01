Остались в памяти героями: кто из актеров скончался на войне в 2024 году

Украина празднует приход Нового 2025 года, сохраняя в памяти воспоминания о тех, кто отдал свою жизнь за будущее народа. Многие украинцы сменили свою привычную профессию, взяв оружие в руки и став на защиту независимости государства.

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В частности, жажда справедливости и ощущения долга не прошли мимо известных актеров театра и кино. OBOZ.UA чтит память о Героях, погибших в 2024 году.

Андрей Касьянов

Актер Днепровского национального театра Андрей Касьянов променял сцену на фронт. 27-летний воин положил жизнь на щит в августе 2024 года. Коллеги вспоминают артиста, как талантливого и искреннего человека, смелого защитника государства, который погиб, чтобы другие могли жить.

"Помним о тебе как о человеке крепком духом и непокоренном. Ты отдал свою жизнь ради нашего мирного будущего в свободной и независимой Украине! Покойся с миром! Герои не умирают! Они навсегда в наших сердцах!" – написала команда театра.

Владимир Кучеренко

В начале декабря 2024 стало известно о том, что во время боевой задачи погиб финансовый директор Центра контент-анализа и актер киевского театра "Тотеатр" Владимир Кучеренко. Выпускник актерской мастерской Михаила Кострова присоединился к армии в первый день полномасштабной войны России – 24 февраля 2022 года.

"Отец, предприниматель, сторонник идеи и практики социально ответственного бизнеса, демократии, гражданского общества. Искренний, человечный, неугомонный. Всегда готов помочь. Храбр, весел, амбициозен, пылающий к познанию. Человек, по собственному зову осуществивший такие трансформации духа, жизнь и мышление, которые многим из нас и не снились. Человек не останавливается и ни в чем не соглашается на полумеры. Человек, всегда больше себя. Яркий. Теплый. Настоящий. Воин", – отметили близкие Героя.

Петр Великий

В ноябре прошлого года на линии огня жизнь положил украинский актер Петр Великий, находясь на Курском направлении. Воин работал в Черниговском областном академическом музыкально драматичном театре им. Т. Шевченко с 2004 года. За плечами Великого было более 35 ролей. Об ужасной новости тогда известила дочь Героя – актриса Екатерина Великая.

"В театр пришли работники ТЦК и вручили дочери погибшего Екатерине, которая тоже работает у нас актрисой, "похоронку". Больше подробностей мы не знаем, семья пока не пришла в сознание. Однако, по словам его собратьев – тоже наших актеров, которые воюют вместе с Петром, он погиб 15 ноября на Курском направлении", – поделился гендиректор театра Сергей Моисиенко.

Артем Колбасинский

Украинский актер Клайпедского государственного музыкального театра Артем Ковбасинский присоединился к Силам обороны с первых дней полномасштабного вторжения, вернувшись из Литвы на Родину. По словам близких артиста, он не мог себе позволить жить в мире за границей, потому что потерял бы перед собой достоинство.

Коллеги защитника отметили: он считал своим долгом защищать родную землю от оккупантов: "К сожалению, не все возвращаются с войны. Сегодня мы получили болезненное известие, что в Украине, на поле боя, погиб бывший артист балета Клайпедского государственного музыкального театра Артем Ковбасинский".

Владимир Фединчук

В январе 2024 года стало известно о еще одной потере – погиб актер Ровенского областного музыкально-драматического театра Владимир Фединчук. Украинскому воину был всего 31 год. По словам мэра Ровно Александра Третьяка, жизнь артиста оборвалась в боях у Михайловки в Донецкой области. "К сожалению, гибнут лучшие из лучших, актеры, ученые, спортсмены, педагоги. Теряем цвет нации", – подчеркнул городской голова.

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