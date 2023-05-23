Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе призвал поддерживать Украину в войне: я очень нервничаю из-за агрессии России

Американский оскароносный кинорежиссер Мартин Скорсезе, снявший лучшие ленты с Леонардо Ди Каприо – "Волк с Уолл-стрит", "Остров проклятых", "Авиатор", "Отступники" и т.д. – высказался в поддержку Украины. На Каннском кинофестивале он признался, что нервничает из-за российской агрессии.

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Кинорежиссер призвал поддерживать украинцев, борющихся за демократию. Видео с пресс-конференции появилось на официальном YouTube-канале Каннского кинофестиваля (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Грузинская журналистка поинтересовалась у Скорсезе, как он относится к российской агрессии.

"Очень нервничаю по поводу агрессии России, очень волнуюсь за весь этот регион. Младшее поколение уже не помнит Вторую мировую войну. Они не помнят балканские народы и то, что там было, и то, что было с Польшей, что случилось между россиянами и немцами", – начал режиссер.

Он также добавил, что страны, где ценится свобода слова, могут иметь противников, но это не предполагает военное вторжение, убийства и подстрекательства.

"Мы должны поддерживать страны, которые хотя бы пытаются присоединиться к демократическим процессам. Это напоминает мне 1930-е годы, когда демократии не было. Сейчас она глубже и сильнее . Это связано с самыми ценностями того, как вы живете", – сказал Скорсезе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что демонстрантка в платье цветов украинского флага устроила драматический протест против российской агрессии в Каннах. Блогер и фитнес-тренер Илона Чернобай вышла к фотографам и облилась искусственной кровью, после чего ее грубо вывели.

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