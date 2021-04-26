'Оскар-2021': названа лучшая актриса года

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе вручили премию "Оскар-2021" в категории "Лучшая актриса года". Ею стала Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Земля кочевников".

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямой трансляции церемонии. Кроме Макдорманд на награду претендовали Виола Дэвис, Андра Дей, Ванесса Кирби, Кэри Маллиган.

В фильме "Земля кочевников" главной героиней является женщина по имени Ферн, роль которой сыграла Макдорманд. В городе, где она живет, закрывается крупное предприятие и большинство жителей остаются без средств существования. Тогда отчаянная Ферн продает свою недвижимость и отправляется в полную неизвестность.

Героиня оказывается на западе США, где знакомится с другими переселенцами. Сами они называют себя "кочевниками", образуя свое объединенное сообщество.

Картина наглядно демонстрирует реальные последствия экономического кризиса через истории главных персонажей. Несмотря на трудности, с которыми им пришлось столкнуться, они находят в новом образе жизни свою философию и свой смысл.

Коротко о знаменитости:

Фрэнсис Макдорманд – американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер. Лауреат четырех премий "Оскар", а также премий "Тони", трех премий BAFTA, "Золотой глобус", "Эмми", четырех премий "Гильдии киноактеров США" и трех "Независимый дух".

Читайте все подробности о вручении премии "Оскар-2021" в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на кинопремии "Оскар-2021" назвали "Лучшего актера года". Подробней читайте по ссылке.