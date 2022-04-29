Осадчую возмутило заявление Симоньян о ядерной войне: россияне забронировали себе места в специальном раю?

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая прокомментировала заявление журналистки-путинистки Маргариты Симоньян о третьей мировой войне как наиболее реалистичном варианте развития событий. Знаменитость возмутилась ее словами, отметив, что у граждан России "п*здец в головах".

Соответствующий пост Осадчая опубликовала на личной странице в Instagram. Телеведущая опубликовала видео с речью Симоньян в прямом эфире, в которой пропагандистка заявила, что ей кажется более вероятным, что скорее все закончится ядерным ударом, чем поражением России в войне с Украиной.

Добавим, что сразу же после заявлений Симоньян, ведущий программы Владимир Соловьев вставил реплику: "Ну мы-то – в рай, а они просто сдохнут".

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Телеведущая Екатерина Осадчая отреагировала на эти заявления, написав следующее:

"Оставлю это здесь, чтобы понимать, насколько масштабным может быть пи….ц в головах граждан России. Готова к третьей мировой. Действительно, почему нет, стиральных машинок по миру дофига, а одежды разного ношения отправлять и отправлять…

А ядерная война она будет где-нибудь? Или они уже себе забронировали места в специальном раю для россиян, это же будет наверняка импортозамещенный рай, который до этого был адом", – написала Осадчая.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Екатерина Осадчая предложила передать России демонтированный монумент под Аркой дружбы народов.