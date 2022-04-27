Осадчая предложила передать России второй вариант монумента 'дружбы народов'. Фото

После новости о том, что в центре Киеве был демонтирован монумент под Аркой дружбы народов, установленный в 1981 году как символ воссоединения Украины и России, известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая предложила передать получившийся результат стране-агрессору. Знаменитость отметила, что это очень символично.

Соответствующее предложение Осадчая сделала на личной странице в Facebook. Ее супруг, шоумен Юрий Горбунов поддержал супругу и также опубликовал фото монумента в Instagram, под которым написал, что дружбы между РФ и Украиной никогда не было (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Символично…Предлагаю передать России второй вариант монумента", – написала Екатерина Осадчая.

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"Конец памятнику так называемой дружбы! Потому что дружбы никогда не было! Она всегда была безголова!", – написал Юрий Горбунов.

В комментариях под постами знаменитостей, большинство украинцев поддержали инициативу, однако были и те, кто скептически отнесся к идеи.

"Поддерживаю полностью", "А что это изменит? Остановит войну? Сейчас монументы должны быть точно не на первом месте", "Давно пора было это сделать", "Второй вариант монумента супер", "В первую очередь это очень добрый и магический знак для нас, скоро, очень скоро полетит голова рф", "Давно пора снимать, переименовать, порвать все, что держит с рашой", "А смысл?", "Вопрос, почему его еще в 2014 году не снесли?", "Спасибо, давно пора", "Памятник все доказал: дружба была безголовая", – пишу люди.

Мер Киева Виталий Кличко отметил в своем Telegram-канале, что удалось демонтировать советскую скульптуру двух рабочих (символ воссоединения Украины и России), однако не без труда.

"Не обошлось и без символизма – сначала отпала голова у российского рабочего, когда скульптуру пытались приподнять. Затем пытались спилить постамент, на котором были установлены фигуры. Тоже оказалось непросто. Но специалисты нашли выход – спилили основание самого памятника. Буквально, искоренили и сняли скульптуру!", – написал он.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Екатерина Осадчая предложила лишить гражданства Ани Лорак, Таисию Повалий, Регину Тодоренко и других звезд, молчащих о войне в Украине. Она считает, что "паспорт нужно заслужить".