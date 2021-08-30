Осадчая призналась, куда поступил ее 18-летний сын: моя гордость

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая рассекретила, что ее 18-летний сын Илья будет учиться в Мэрилендском университете (США). Однако звезда не уточнила, какую именно специальность выбрал парень.

Этими подробностями многодетная мама поделилась в своем профиле в Instagram. Она также отметила, что очень гордится своим уже взрослым ребенком (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Илья! Моя гордость!" – написала Осадчая в подписи к снимку.

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Она выложила в сеть фото, на котором Илья позировал на фоне учебного заведения. Он стоял к камере спиной, загадочно глядя куда-то вдаль. Парень был в клетчатой рубашке, шортах серого цвета и спортивной обуви.

Ранее 18-летний Илья сделал неожиданный сюрприз для гостей праздника по случаю дня рождения шоумена Юрия Горбунова и спел песню.

Вечеринка прошла в национальном стиле, поскольку Юрий Горбунов родился 24 августа. Звездные родители и гости были одеты в вышиванки.

Стоит отметить, что Осадчая воспитывает троих детей: 18-летнего Илью от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком, 4-летнего сына Ивана от своего нынешнего супруга Юрия Горбунова. Третий ребенок появился на свет 19 августа. Осадчая и Горбунов тайно поженились в 2017 году.

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Осадчая похвасталась фото с повзрослевшим сыном-выпускником. Знаменитость опубликовала несколько фото, сделанных во время выпускного: Илья окончил Киевскую частную международную школу.