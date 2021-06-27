Осадчая показала округлившийся животик в стильном наряде. Фото

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая прилетела во Львов и посетила Leopolis Jazz Fest 2021 вместе с супругом Юрием Горбуновым. Знаменитость прогулялась по улицам города в стильном наряде, который выгодно подчеркнул округлившийся животик ведущей.

Так, на странице в Instagram Осадчая опубликовала фото, на котором она примерила стильный повседневный образ. Звезда позировала перед камерой в объемном белоснежном платье с пышными рукавами. Свой наряд она дополнила элегантным жакетом в тон к платью.

В свой образ беременная Осадчая добавила классические черные солнцезащитные очки и трендовые белые кроссовки.

"Львов. Жизнь возвращается в привычное русло", – подписала кадры ведущая.

Видео дня

Пользователи сети оценили новые кадры беременной Осадчи. Они засыпали звезду множеством позитивных комментариев.

"С удовольствием смотрю на ваши фото. Вы – прекрасна", "Красивая", "Невероятная", – писали поклонники под фото.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Катя Осадчая появилась в ярко-розовом костюме с округлившимся животом. Телеведущая подчеркнула образ с помощью аккуратных сережек, а также кроссовок, которые были подобраны в тон к рубашке.