Осадчая появилась в ярко-розовом костюме с округлившимся животом. Фото

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая вышла в свет в трендовом костюме ярко-розового цвета. Летний наряд она дополнила классической белой рубашкой.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала соответствующий кадр (чтобы по смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она позировала с уже заметно округлившимся животом, однако свободный аутфит выгодно это скрыл. Телеведущая подчеркнула образ с помощью аккуратных сережек, а также кроссовок, которые были подобраны в тон в рубашке.

"Лето в городе! Я так люблю гулять по городу… Советуйте любимые террасы и секретные места в Киеве и не только, будем испытывать новые маршруты", – обратилась знаменитость к своим поклонникам.

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"Очень красиво", "Чудесная", "Очень яркий и модный костюмчик", "Как всегда шикарно выглядите!", "Вы очень красивая", "Красотка! Но сначала я подумала, что Катя мебель переставляет! Здоровья, любви, радости желаю!", – пишут в комментариях восторженные подписчики.

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Осадчая похвасталась натуральной красотой и округлившимся животом. Так, на ней была белая свободная футболка и такого же цвета шорты. Свой образ ведущая дополнила желтым платком в волосах, ожерельем бирюзового цвета и лучезарной улыбкой.