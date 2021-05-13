Осадчая похвасталась натуральной красотой и округлившимся животом. Фото

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась новым снимком, на котором позировала с округлившимся животом на борту самолета. Можно заметить, что с Турции она вернулась с насыщенным бронзовым загаром.

Соответствующий кадр знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, на ней была белая свободная футболка и такого же цвета шорты. Свой образ ведущая дополнила желтым платком в волосах, ожерельем бирюзового цвета и лучезарной улыбкой.

"Исследовать Турцию можно по-разному. Можно купить тур, а можно просто взять отдельно билет и улететь на встречу приключениям", – поделилась своими мыслями звезда.

Фанаты оценили новый образ Осадчей, а также похвалили ее за то, что она не боится показывать себя настоящую. Вот некоторые их комментарии:

"Милая, красивая и естественная девушка!", "Катя, вы божественная", "Какая вы красивая", "Красавица! Я вами восхищаюсь", "Катя не боится показать естественную красоту и это дорогого стоит".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Осадчая показала шляпу "по размеру" во время отдыха в Турции. Фанаты были в восторге от увиденного. Так, звезда опубликовала снимок, на котором была запечатлена с соломенным зонтом.