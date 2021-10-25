Путин дал гражданство РФ актрисе Натали Орейро и ее сыну

Известная уругвайская и аргентинская певица, актриса и модель Натали Орейро, а также ее сын Мерлин Атауальпа Мольйо Орейро получили гражданство Российской Федерации. Такое решение принял лично президент России Владимир Путин.

Соответствующий приказ опубликовали в понедельник, 24 октября, на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме нее гражданство получили еще 30 иностранцев, не считая их малолетних детей.

Впервые о своем желании получить новый паспорт Наталья заявила в 2019 году на телевизионном шоу "Вечерний Ургант". Однако, для фанатов певицы давно не секрет, что она увлекается русской культурой и даже примерила кокошник.

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"Я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это как шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство", – сказала модель.

Известно, что Орейро подала документы на смену гражданства больше года назад, летом 2020. Продюсер Иосиф Пригожин тогда объяснил, что причиной могло стать более мягкое налогообложение.

С языком у певицы проблем не возникло, ведь она уже давно перепевает свои хиты для местных поклонников и активно изучает русский.

Добавим, что дети, которые включены в список, смогут стать гражданами страны только после того, как их родители принесут присягу.

Напомним, что OBOZREVATEL рассказывал, как сама актриса прокомментировала такое желание. По словам звезды, она не планирует переезжать из Аргентины в Россию.