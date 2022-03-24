Орландо Блум в Молдове поддержал украинских детей-беженцев. Трогательные кадры

Британский киноактер Орландо Блум прилетел в Молдову, чтобы встретиться с беженцами из Украины, среди которых много детей. Звезда голливудских фильмов поддержал переселенцев и призвал своих фанатов присоединиться к благотворительности.

Соответствующие трогательные кадры с малышами и подростками появились на его странице в Instagram, насчитывающей почти 6 млн. подписчиков. Кроме этого, актер закрепил ссылку на благотворительный фонд, созданный для помощи украинцам, в описании профиля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Молдову Блум приехал не случайно, а присоединившись к детскому фонду ООН. Актер встретился с украинцами в фирменном свитшоте и принес с собой желтые и голубые фигурки.

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"С начала войны в Украине один ребенок становится беженцем почти каждую секунду. Я нахожусь в Молдове вместе с ЮНИСЕФ и встречаюсь с семьями, которые были вынуждены оставить свои дома позади в поисках безопасности. Дети в Украине и за ее пределами нуждаются в любой помощи, которую вы можете предоставить", – говорится в сообщении.

Звезда кино опубликовала кадры, где встречается и играет с украинскими детьми. Они вместе составляли желто-голубые сердца и обнимались.

Отметим, что Орландо Блум уже не в первый раз обращает внимание на проблемы детей, возникших из-за жестокого вторжения российских фашистов. В частности, 14 марта он опубликовал сообщение, в котором призвал помогать малышам, которые вынуждены были покинуть Украину.

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