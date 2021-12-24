Организаторы 'Мисс Мира-2021' потеряли миллионы из-за отмены конкурса: сколько было потрачено на шоу

Организаторы "Мисс Мира-2021" потеряли миллионы долларов из-за отмены конкурса. Финал должен был состояться в Пуэрто-Рико 16 декабря, однако у 23 участниц из 97 диагностировали COVID-19. Шоу пришлось перенести, а вот вернуть деньги, потраченные на мероприятие, не удалось.

Как сообщает издание Page Six, помимо конкурсанток положительный тест на коронавирус получили также 15 членов оргкомитета. Однако пандемия стала не единственной причиной отмены финала. Этому также послужили проблемы с электричеством.

В отеле, куда поселили всех девушек в день проведения шоу, постоянно пропадал свет. Изначально организаторы приняли решение перенести начало на несколько часов, поскольку визажисты и стилисты не успевали сделать макияж и прически участницам.

Видео дня

В итоге мероприятие и вовсе не состоялось. Организаторы обратились ко всем, кто следил за событиями "Мис Мира" с сообщением, в котором объяснили свое решение. Они решили не рисковать здоровьем и безопасностью всех причастных к конкурсу.

Инсайдер рассказал таблоиду, что сложившаяся ситуация повлекла за собой огромные финансовые убытки.

"Организаторы потеряли миллионы из-за расходов на проведение конкурса. Мы слышали, что стоимость этого мероприятия составляет около пяти миллионов долларов", – поделился источник.

Напомним:

За 6 часов до начала "Мисс Мира-2021" 16 декабря конкурс отменили из-за участниц, которые заболели COVID-19.

Позже организаторы сообщили, что финал все-таки состоится, однако уже в следующем году – 16 марта.

Украину на конкурсе представит 22-летняя модель Александра Яремчук. Девушка ранее публиковала пост, в котором призналась, что очень огорчена отменой финала конкурса, поскольку долго и тщательно к нему готовилась.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на официальном сайте "Мисс Мира-2021" публиковали фотографии девушек в национальных костюмах, в которых они появятся на сцене во время дефиле-открытия. Александра Яремчук выйдет в белоснежном платье приталенного кроя, вышитое элементами национальных мотивов бордового цвета. Голову модели украсит экстравагантный венок с золотыми колосками и вуалью. Посмотреть на образ украинки и других претенденток на корону можно в нашем материале.