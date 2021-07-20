Организатор концерта Лорак в Одессе обещал 'воевать за русский язык' и 'гнать нациков'

Украинский активист Сергей Стерненко показал, как организатор концерта Ани Лорак в Одессе Артем Вознюк возмущался украинизацией. Он заявлял, что готов "воевать за русский язык" и "гнать поганой метлой нациков".

Соответствующий пост Стерненко опубликовал в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Кроме того, на странице в соцсетях Вознюка на его аватарке изображена запрещенная в Украине георгиевская лента и размещен флаг России.

"А это организатор концерта Ани Лорак в Одессе. Артем Вознюк, владелец кинотеатра "Москва". Писал, что украинское будущее в Украине это "херня" и обещал "гонят нациков". Выступления Лорак запланированы в клубе Итака на 16 и 17 августа", – сообщил активист.

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К слову, Артем Вознюк – одесский медиамагнат, владелец "Просто Ради.О" и сети крупных кинотеатров "Одесса-Кино" в Киеве, Одессе, Днепре и Кривом Роге. Защитник русского языка и сторонник предоставления ему статуса второго государственного в Украине. Неоднократно замечен в украинофобии и имеет откровенные пророссийские взгляды.

Напомним, ранее известный шоумен и продюсер Игорь Кондратюк заявил, что певица Ани Лорак, которая запланировала концерты в Одессе, является коллаборантом и сотрудничает со страной-агрессором. По его словам, выступления артистки – иллюстрация фразы: "Чому бідні – бо дурні".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, неожиданно приехала в Киев. Артистка поделилась роликом, на котором едет в машине и поет свою знаменитую песню под названием "Мрій про мене".