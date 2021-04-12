Опубликованы архивные кадры и воспоминания украинцев о первом полете в космос

Любовь Блажко Люди 17:13, 12.04.2021 Обновлено: 17:19, 12.04.2021

12 апреля 1961 года навсегда запомнилось людям грандиозным событием – первым в мире полетом в космическое пространство. В сети показали уникальные кадры, которые рассказывают о "триумфе советского человека".

Архивные фото в Государственном Кинофотоархиве в Киеве нашла BBC News Украина (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Кроме того, журналисты издания расспросили у пожилых людей, что они помнят о том дне и кем для них стал Юрий Гагарин.

"Апрель 1961 года был очень теплый. Была замечательная погода. В 10 часов утра в школе объявили, что впервые в мире человек полетел в космос. По этому поводу нас отпустили с уроков и собрали в актовом зале. Все с замиранием смотрели на экран телевизора. Потом на улице был настоящий праздник. Юрий Гагарин продвинул человечество своим полетом", – делились украинцы своими воспоминаниями.

Прохожие также заявили, что полет Юрия Гагарина в космос без сомнений можно считать эпохой развития техники и науки.

Воспоминания о первом полете в космос.
Скриншот видео
Украинцы рассказывают о первом полете в космос.
Скриншот видео
Уникальные кадры, сделанные в 1961.
Скриншот видео
Опубликованы уникальные кадры, сделанные в 1961.
Скриншот видео
Воспоминания украинцев о полете Гагарина в космос.
Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 56 лет тому назад советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос. Это произошло во время полета космического корабля "Восход-2", командиром которого был Павел Беляев.

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