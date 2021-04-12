Опубліковано архівні кадри та спогади українців про перший політ у космос

12 квітня 1961 року назавжди запам'яталося людям грандіозною подією – першим у світі польотом у космічний простір. У мережі показали унікальні кадри, які розповідають про "тріумф радянської людини".

Архівні фото в Державному кінофотоархіві у Києві знайшла BBC News Україна (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Крім того, журналісти видання розпитали у літніх людей, що вони пам'ятають про той день і ким для них став Юрій Гагарін.

"Квітень 1961 був дуже теплим. Була чудова погода. О 10 годині ранку в школі оголосили, що вперше в світі людина полетіла в космос. Із цього приводу нас відпустили з уроків і зібрали в актовому залі. Всі із завмиранням дивилися на екран телевізора. Потім на вулиці було справжнє свято. Юрій Гагарін просунув людство своїм польотом", – ділилися українці своїми спогадами.

Перехожі також заявили, що політ Юрія Гагаріна в космос без сумнівів можна вважати епохою розвитку техніки і науки.

Спогади про перший політ у космос. Скриншот із відео

Українці розповідають про перший політ у космос. Скриншот із відео

Унікальні кадри, зроблені в 1961-му. Скриншот із відео

Опубліковані унікальні кадри, зроблені в 1961-му. Скриншот із відео

Спогади українців про політ Гагаріна в космос. Скриншот із відео

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що 56 років тому радянський космонавт Олексій Леонов здійснив перший в історії вихід у відкритий космос. Це сталося під час польоту космічного корабля "Восход-2", командиром якого був Павло Бєляєв.