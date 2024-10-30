Оперная дива Елена Гребенюк после 25 лет работы ушла из Киевского муниципального академического театра и назвала причину: я не страдаю

Украинская оперная певица Елена Гребенюк, проработавшая 25 лет своей жизни в Киевской опере (Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества) сообщила, что покидает ее сцену. По словам знаменитости, из-за того, что ей не продлили контракт сотрудничества, артистка теперь не сможет выступать в театре.

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Оперная дива призналась, эта новость ее не сильно разочаровала, ведь у нее было много выступлений и работы. Более того, параллельно певица работает в учебном заведении. Об этом стало известно во время программы "Сніданок з 1+1".

"Уже 25 лет как я работаю в театре. И в этом сезоне мне не продлили контракт и я поняла, что я не страдаю. Я боялась, что буду страдать от этого", – рассказала Елена Гребенюк.

Несмотря на свой значительный термин в роли оперной звезды, она по сей день остается востребованной в театре и сфере культуры. "Но я не страдаю, потому что у меня 5 концертов в неделю", – добавила она.

Кроме нагрузки на основной работе, в театре, артистка с 2023 года решила уделять время преподавательской карьере. Сейчас она работает в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусства. Признается, получает от этого удовольствие.

"Я вдохновляюсь своими студентами и местом, где я работаю. Это большое утешение, мне нравится. Это экзамены, я начинаю волноваться, это подготовка..." – признается оперная дива.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Гребенюк в 48 лет впервые выходит замуж. 10 лет назад артистка уже могла примерить статус жены.

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