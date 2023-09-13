Опальный путинист Дюжев приехал в оккупированный Донецк, где пофантазировал о победе России и назвал захватчиков 'примером для всего мира'

Известный российский актер Дмитрий Дюжев, который активно прославляет путинский режим и с фанатизмом прославляет террористическую войну в Украине, приехал во временно оккупированный Донецк. Там он с другими коллегами-путинистами выступил на пропагандистском концерте "в честь 80-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков". Оккупанты же эту дату осквернили, присвоив праздник себе – якобы они также "освободили" регион в 2014 году.

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Во время циничного "шоу" звезда "Бригады" даже успел дать интервью пропагандистским СМИ, в котором расплылся в похвале оккупантам и размечтался о "победе великой России". Видео распространили в сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Сразу стоит отметить, что чрезмерно экспрессивное поведение Дюжева многим выдалось странным. Он то собирался разрыдаться от "героизма" российских убийц и насильников, то начинал смеяться, воспевая "великую" страну-террористку. При этом всем актер корчил пугающие выражения лица. Понаблюдав за кремлевским шутом, многие интернет-пользователи пришли к выводу, что Дюжев находился в состоянии наркотического опьянения.

А говорил путинист следующее: "Мы никуда не уедем, у нас нет даже никакого желания и мыслей об этом, осознавая, что этот день для человека может быть последним. Это героизм степени гениальности. Это пример всему миру, как нужно, можно любить свою родину, жить полной душою, полной грудью и ждать, приближать каждый день победу... Победу, которая будет в радость миллионам огромной территории самой большой страны в мире! Во славу Божью и во славу России".

Пользователи в сети не удержались от язвительных комментариев в адрес опального Z-патриота: "Интересно, чем Дюжев обкурился", "Он сильно переигрывает или сошел с ума", "Это он в "Бригаде" коксу как занюхал, так досих пор и держит", "Плохой актер плохого театра плохой страны. Короче, гавно", "Ужас. Хоть бы Бога туда не приплетал. Вывернутое и искаженное сознание", "Не, это не травка, это скабеева головного мозга".

Напомним, ранее на этом же концерте в оккупированном Донецке засветился актер Гоша Куценко. Цинизма этой ситуации добавляет тот факт, что путинист – украинец. Куценко родился и вырос в Запорожье, долгие годы жил во Львове, а 24 февраля 2022 года даже делал антивоенные заявления.

Как писал OBOZREVATEL, участие в концерте по случаю "80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса" приняли также комики и актеры Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Путинисты публично назвали насильников, террористов и убийц "защитниками". Подробнее – в нашем материале.

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