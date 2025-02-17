'Оно мне нужно все это?' Матвиенко резко отреагировала на упреки, что полюбила Мирзояна, когда тот был женат

Певица Тоня Матвиенко, которая уже более 10 лет замужем за исполнителем Арсеном Мирзояном, начала встречаться с ним, когда тот был женат на другой. В первом браке певец с супругой воспитывали двух сыновей.

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По словам Тони Матвиенко, ей уже изрядно надоели напоминания о том, что она влюбилась в женатого. Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA. Она так же призналась, как ее муж справляется с ее проявлениями ревности.

"Ну так у меня складывалось, что делать? – говорит Тоня Матвиенко. – Я же не родилась и решила, что когда-нибудь влюблюсь в женатого? Это не было спланировано. Как будто оно мне нужно все это, ну правда! И потом, можно подумать, что это так все легко, суперпроисшествие какое – нет. Если откровенно, так мне эти разговоры надоели. Я уже с Арсеном 14 лет. Это больше, чем он жил со своей первой семьей. Но люди напоминают снова и снова: был женат. Я уверена, что все люди, которые так любят осуждать, тоже не без греха".

Тоня характеризует себя как неревнивую жену, однако добавляет, что своего не отдаст: "А это немного другое, потому что ревность – это больше о неуверенности. Он знает, что только мой. И еще мы договорились, что если что-то такое чувствую, все внутри закипит, то откровенно скажу ему об этом. Ибо если умолчу, то он же не будет понимать, что происходит. А я могу психануть и куда-нибудь поехать даже. Если он понимает, что со мной еще до того, как я ему скажу, то всегда подходит и обнимает. И на этом я успокоюсь. Я Овен, оно во мне как огонь зажигается. Но тёмно – и все, спокойная".

Певица говорит, что проявлений ревности со стороны мужчины не помнит: "Если в душе что-то такое есть, то максимально скрывает, потому что не помню каких-то таких моментов. Но здесь все же нужно учитывать разницу нас как артистов. Иногда поклонницам откровенно плевать на то, что у тебя есть жена. Такие без тормозов, знаете? А мужчина с мужчиной так не поступит. Чтобы так я была с Арсеном и кто бы себе позволил подбежать ко мне, начать обниматься – не представляю такого. А на Арсена поклонницы просто вешаются. Он удивляется: "У тебя не так?" Я смеюсь: "Да, боже, их не видно, покажите мне хоть одного".

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