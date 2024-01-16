Они боятся: Валерий Харчишин объяснил, почему понимает Олега Винника, Влада Яму и других звезд-беглецов

Известный украинский музыкант Валерий Харчишин поделился своим мнением по поводу коллег-мужчин, которые во время полномасштабной войны выехали за границу и, кажется, не собираются возвращаться. Фронтмен рок-группы "Друга ріка" убежден, что ими руководит страх, который очень непросто, но так необходимо преодолеть.

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Харчишин честно признается, что не осуждает таких звезд. Более того, предполагает, что за границей новости из Украины кажутся в разы страшнее, а потому заставляют сильно переживать за близких, которые остаются дома. Своими мыслями рокер поделился в интервью ЖВЛ.

"Страх – это грех. Но я их могу тоже понять. Мы путешествуем, но возвращаемся. Страх – самый большой там. И сирена самая громкая не в Украине, а в Нью-Йорке. То есть когда ты просыпаешься и она звучит, ты начинаешь бояться за всех своих родных, ты думаешь, что в Украине какой-то пи*дец полный. Но этот страх следует преодолеть. И возвращаться рано или поздно. Если ты хочешь быть украинцем, если ты хочешь считать эту страну своей. Но если ты готов трансформироваться и ассимилироваться в другом обществе, это все – прощайся и уже выключай сирену", – прокомментировал Харчишин.

Когда ведущий Тимур Мирошниченко уточнил, действительно ли Харчишин верит, что сейчас беглые звезды смогут просто взять и вернуться в Украину, музыкант не смог дать утвердительного ответа. Вместе с тем, рокер предположил, что если бы он оказался в подобной ситуации, то обязательно вернулся бы на родину, несмотря ни на что.

Как известно, одними из самых громких историй о знаменитых украинцах, которые остаются за границей, являются хореограф Влад Яма и певец Олег Винник. Первый живет в Майами, США, а второй – в Берлине, Германия.

Напомним, Харчишин также рассказал, что уже очень давно не виделся со своим старшим сыном Иваном, который с первых дней полномасштабного вторжения взял в руки оружие и пополнил ряды ВСУ. Впрочем, сейчас парень хотя бы рассказывает отцу, где находится с бригадой, а раньше скрывал этот факт, чем заставлял звездного отца беспокоиться еще больше. Подробности – в материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что Валерий Харчишин поставил на место звезд, которые пели по-русски, а сейчас называют себя патриотами. Музыкант опасается относительно таких артистов.

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