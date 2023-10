'Она должна нас уважать': в Госдуме спокойно отреагировали на Мадонну с флагом Украины и даже пригласили в Россию

Культовая американская певица Мадонна во время своего первого концерта в рамках мирового турне под названием Celebration, который прошел в Лондоне 14 октября, развернула на сцене флаг Украины и показала антивоенный лозунг NO WAR ("Нет войне"). Тем временем в Госдуме страны-террористки размечтались о том, что если легенда поп-музыки захочет посетить с концертами Россию, то ей придется "проявить уважение" и изменить свою программу.

Причем дело даже не в демонстрации сине-желтой символики, а в "раздражающих" для россиян факторах: "пропаганде ЛГБТ и оскорблении чувств верующих". Ультиматумы мировой звезде, которая осуждает российскую агрессию, выдвинула первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в комментарии пропагандистским СМИ.

Драпенко сама озвучила, что Мадонна прославляет и поддерживает те идеи, которые осуждают в России, но вместе с тем, в противовес собственным словам, призналась, что хотела бы побывать на концерте артистки. Самое интересное, что путинистка осознает – Мадонна вряд ли захочет посещать государство-агрессора.

"Она действительно мировая звезда, конечно, было бы интересно на нее посмотреть. Но если Мадонна приедет в Россию, нужно будет договариваться с ее продюсерами, чтобы она убрала раздражающие нас элементы. Не поедет же она в мусульманскую страну демонстрировать всякие ужасы. И нас она должна уважать. Если уберет эти элементы из программы, может приезжать, это будет интересно. Я, правда, не знаю, как она к нам относится и вряд ли поедет", – выдала Драпенко.

Вместе с тем другой Z-патриот и депутат Госдумы Виталий Милонов еще ранее призывал "навсегда запретить Мадонне выступать в России". Аргументация его была практически такой же, как у Драпенко, однако более категоричной: поддержка Украины и "несоответствие ее концертной программы культурным и нравственным ценностям РФ".

Напомним, на концерте Мадонны в Лондоне во время исполнения культовой композиции Don't Cry for Me Argentina большой неожиданностью стало то, что на сцене появился флаг Украины. Это была сине-желтая мантия, которой обвернула свои плечи 65-летняя знаменитость. А на спине танцовщицы из шоу-балета было написано NO WAR.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мадонна еще в первые дни полномасштабного российского вторжения сделала заявление в поддержку Украины. В своих соцсетях культовая певица написала, что "Путин нарушил все существующие договоры о правах человека и не имеет права пытаться стереть существование Украины".

