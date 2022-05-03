Она чудом выжила: Осадчая расплакалась из-за истории женщины из Мариуполя
Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая не смогла сдержать слез во время рассказа истории Лидии Горбуновой из Мариуполя, которой чудом удалось спастись из блокадного города. Женщина почти полтора месяца оставалась в Мариуполе, поскольку не могла вывезти парализованного после инсульта мужчину.
"Я не первый раз слышу историю Лидии, но я не могу сдержать слез, когда слышу, какой ужас пережили люди", – рассказала Осадчая в программе "Сніданок з 1+1".
Сначала в дом Горбуновой в Мариуполе попал снаряд оккупантов. Женщине чудом удалось спастись, но ее муж, к сожалению, погиб.
"Я провалилась на седьмой этаж, я только услышала, как мужчина выкрикнул мое имя. Я крикнула ему, но он уже не отозвался. На меня посыпалась какая-то мебель, доски, клубы рыжего дыма, пыль. Сразу появился огонь. Я начала его гасить и снова провалилась еще ниже. У меня обгорели руки, остались шрамы", – вспоминает Лидия.
После этих событий женщину отвезли в драмтеатр, который через несколько дней пострадал от мощных ударов российской авиации.
"Еще больше недели я вместе с двумя людьми бродила Мариуполем в поисках спасения. Несколько ночей мы провели в подвале церкви. Без еды и почти без воды. А дальше пешком шли по селам в сторону подконтрольной украинской армией территории", – поделилась Горбунова.
Женщина, которая сейчас находится в безопасности со своими родными, вспоминает, что плакала, когда добралась до подконтрольной Украине территории. Только в Запорожье она смогла связаться со своими близкими.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Екатерина Осадчая предложила передать России демонтированный монумент под Аркой дружбы народов.