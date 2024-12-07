'Он разводит людей': Леся Никитюк показала мошенника, который использовал ее имя для обогащения

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, что с ней произошел довольно неприятный инцидент. Оказалось, что в сети один из мошенников решил воспользоваться узнаваемым именем звезды с целью личного обогащения.

Видео дня

Об этом она рассказала на своей страничке в Instagram. 37-летнюю ведущую сильно возмутил такой поступок афериста, поэтому она, не сдерживая эмоций, выразила свое мнение о мужчине и показала его фото.

"Есть Telegram-каналы, в которых рассказывают, что я получаю проценты от депозитов. Какая-то финансовая махинация. Так вот, я с радостью сообщаю вам и показываю лицо Сергея, который сделал этот канал и всем это рассказывает. Это ложь!", – отметила украинка.

Леся Никитюк призвала своих подписчиков не вестись на подобные манипуляции в сети. Она подчеркнула, что все "легкие" деньги – это "лохотрон", а настоящие заработки можно получить с помощью честного труда.

К тому же телезвезда решила провести своеобразное исследование. Это помогло выяснить, что мошенник присваивает все данные у мужчины по имени Стас, действительно имеющего собственное дело, и использует их, чтобы обманывать людей и обогащаться.

"Он просто ворует всю инфу со страницы Стаса, фотографии и разводит людей. Стас постоянно блокирует все его Telegram-каналы и группы, бросает заявления в киберполицию. Ой, не моя вечеринка девочки. Пожалуйста, будьте осторожны", – добавила Никитюк.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ани Лорак показала редкое фото с мамой-украинкой, которая отдала ее в интернат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!