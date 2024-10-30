'Он нелегально выехал': Марина Круть разошлась с бойфрендом и объяснила, почему не могла смириться с его бегством за границу

Бандуристка и певица Марина Круть (KRUTЬ) призналась, что из-за солидарности с военными, которые сейчас защищают Украину на фронте, она разошлась с парнем. Мужчина убежал за границу, а артистка не смогла простить такой поступок.

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Бывший бойфренд сделал это нелегально и решил начать свою жизнь с начала в другой стране. Как говорит Марина Круть в интервью Маше Ефросининой, насчет парня сработали личные принципы, ведь у нее есть многие знакомых, которые сейчас находятся на фронте, и встречаться с бежавшим от войны человеком – не лучшая идея.

"Последние мои отношения закончились тем, что парень выехал нелегально за границу и принял решение строить там свою жизнь. Мне пришлось принять тяжелое решение, хотя он был очень близок для меня. У меня было много надежд на эти отношения. Я приняла решение разойтись с ним. Даже не потому, что он плохой, потому что это сделал, а потому что у меня много друзей на войне и людей, которые потеряли своих близких... И все эти утраты не могут не создавать мои принципы как человека. Я разошлась, потому что понимала, что мы будем жить в разных контекстах: я буду просыпаться от тревоги, а ты будешь просыпаться от какого-нибудь снега, например", – рассказала бандуристка.

Она объяснила, что не могла бы покинуть Украину и переехать к бойфренду в другую страну. Следует отметить, что Марина Круть регулярно помогает военным на фронте, ездит туда с концертами, а в свое время хотела присоединиться к рядам ВСУ.

"Я не могу этого сделать. Я буду там жить, а потом приезжать на фронт и говорить: "Ребята, вы здесь сражайтесь!" - подчеркнула певица и отметила, что не может позволить себе врать кому-то.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Минкульте сообщили, сколько артистов не возвращаются в Украину после официального выезда за границу. Среди этих лиц и известные и малоизвестные певцы, актеры, музыканты, комики и танцоры.

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