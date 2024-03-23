Он был Суперменом, но оказался в колесном кресле: трагическая история жизни Кристофера Рива, который при всем этом остался суперчеловеком

Кристофера Рива, американского актера, общественного деятеля и режиссера часто называли супергероем, но не только из-за его роли Супермена в одноименном фильме, но и за добрые дела вне экрана. Трагическая история с параличом не сломала его, а наоборот – закалила.

Рива нет в живых уже 20 лет, но его хорошие и бескорыстные поступки живут в памяти фанатов. OBOZ.UA решил вспомнить, как актер со сложной судьбой вошел в историю.

Артист приобрел мировую известность, как мы упоминали выше, когда получил роль Супермена в одноименном американском фильме 1978 года и трех его продолжениях. Однако за его плечами были десятки других кинопроектов.

Возможно, их было бы гораздо больше, если бы в 1995-м с Кристофером Ривом не случился трагический несчастный случай.

Актер упал с коня во время скачек в Вирджинии, сломал шейные позвонки и до конца своих дней остался парализованным. Врачи не смогли поставить звезду на ноги, но спасли ему жизнь, проведя сложную операцию.

Из-за паралича актер не мог дышать и говорить, поэтому к его диафрагме присоединили электростимулятор, который вызвал сокращение главной дыхательной мышцы. Это позволило звезде выписаться из больницы, хотя он и остался прикованным к креслу колесному.

Через полгода реабилитации Рив вернулся к работе в общественном фонде "Творческая коалиция", принял участие в оскаровской церемонии в 1997 году и дебютировал как режиссер телевизионной драмы "В сумерках".

В мае 1998 года увидела свет автобиография Рива, где актер рассказывал о себе, своей жизни и судьбе, о постигшем его несчастье. Он мечтал получить шанс на полное восстановление и встать на ноги, однако через 9 лет после катастрофы умер от сердечного приступа.

Последние годы своей жизни актер с женой посвятили центру обучения парализованных людей навыков самостоятельного существования. Кристофер Рис делился своим опытом и ободрял тех, кто тоже утратил возможность ходить.

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