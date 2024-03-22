'Опасная игра' Гийома Кане: что известно о звездном мужчине Марион Котияр

Гийом Кане – настоящая суперзвезда французского кино. Актер известный по своим ролям в Европе и США уже давно вошел в список звездных красавчиков, в котором уже давно находятся такие легенды, как Ален Делон, Жан-Поль Бельмандо, Гаспар Ульель, Луи Гаррель, Жерар Филипп и Жан Маре.

Актера любят по всему миру не только за внешность, но и за талант, который он демонстрирует в разных жанрах уже не одно десятилетие.

В честь выхода новой ленты Гийома Кане "Опасная игра" мы собрали для вас самые интересные факты из биографии французского суперактера.

"Опасная игра": главное о премиальном детективном триллере

Лента рассказывает о Матье, который всем обязан своему другу Винсенту: домом, работой и даже спасением жизни десять лет назад. Вместе с друзьями они образуют неразлучную четверку и живут безоблачной жизнью на Лазурном берегу. Но верность Матье подвергается испытанию, когда он узнает, что Винсент изменяет своей жене. Когда любовницу Винсента находят мертвой, подозрение охватывает обе пары, а за ней тянется шлейф трусости, лжи и вины.

Режиссером и одним из главных актеров будущего хита выступил Иван Атталь (Мюнхен, Час пик 3, Не заходить, мы не одеты). Компанию суперзвезды составляет другой любимец публики – Гийом Кане (Астерикс и Обеликс: Поднебесная, Прекрасная эпоха, Пляж).

В ленте также задействована Майвен ("Мадам Дюбари", "Мой король", "Высокое напряжение") и Мари-Жозе Кроз ("Джек Райан", "Голгофа", "Пуаро Агаты Кристи").

В украинский прокат фильм "Опасная игра" выходит уже 28 марта.

1. Никогда не стремился стать актером

На сидмине от большинства актеров Гийом Кане никогда не мечтал об экранах или сцене. Напротив, он хотел для себя спокойной жизни, подальше от софитов. Своим повадкам Кане не изменяет до сих пор, потому что ведет крайне закрытый образ жизни, появляясь перед публикой и камерами крайне редко.

Будущая звезда появилась на свет в семье лошадей. Актер рос в сельской местности недалеко от Парижа, мечтая стать жокеем, но полученная травма заставила Гийома изменить мечту. По совету друзей он решил воспользоваться привлекательной внешностью и закончил актерские курсы Франсуа Флорана. Тогда же он начал играть в любительских театрах, где его и заметили менеджеры по кастингу для кино.

2. Стал суперзвездой за один год

Путь к успеху Гийома Кане был не таким уж долгим. Три года после окончания учебы он играл в театре, небольших проектах в кино и на ТВ и работал в рекламе.

Уже в 1997 году он получил главную роль в фильме Барракуда, где его партнером выступил легендарный Жан Рошфор. За эту роль Кане получил приз фестиваля Сен-Жан-де-Люза в номинации "Лучший актер".

Тогда же он получил свою первую номинацию на аналогу французского Оскара - премию Сезар. Нового успеха он добился в комедийной ленте "В самое сердце".

3. Выполнил одну из главных ролей в классической ленте "Пляж"

Весь мир узнал о Гийоме Кане уже в 2000 году. Тогда он получил роль в уже классической ленте оскароносного режиссера Дэнни Бойла "Пляж", в которой главную роль сыграл находившийся на пике славы Леонардо Дикаприо после выхода "Титаника".

В фильме Кане сыграл Этьена и запомнился критикам и зрителям, оценившим не только его внешность, но и харизму и актерский диапазон. Фильм собрал около 150 миллионов долларов и закрепил за Кане статус главной французской кинозвезды.

4. Успешный режиссер и обладатель премий

Новый пик популярности актер получил уже в 2002 году, когда сыграл в фантастическом фильме Видок вместе с Жераром Депардье. Тогда же Гийом Кане выступил режиссером и сценаристом в фильме "Как скажешь", где сыграла Диана Крюгер, его будущая жена.

Серия успехов продолжилась в 2003 году с фильмом "Влюбись в меня, если осмелишься", который впоследствии стал хитом. В главных ролях в фильме сыграли сам Гийом Кане и Марион Котияр – лауреат "Оскара" и еще одна будущая жена звездного ловеласа.

Еще одним знаковым проектом Канне стала картина "Счастливого Рождества", в которой также сыграла Диана Крюгер. В 2006 году фильм был номинирован на Премию Оскар как "Лучший фильм на иностранном языке" от Франции.

После Кане выпустил еще один свой проект. – "Не говори никому". Над лентой он работал в качестве режиссера и сценариста, Вдохновением для проекта послужил роман Харлана Кобена. В главной роли в картине выступил известный французский актер Франсуа Клюзе. Кани также сыграл в фильме небольшую роль Фильм получил четыре премии Сезар, в том числе за лучшую режиссуру.

5. Один из самых известных ловеласов Франции

Гийому Кане всегда везло на любовь от звездных красавиц. Первой женой актера и режиссера стала звездная красавица Диана Кригер, с которым он состоял в браке с 2001 по 2006 год.

Французская пресса также освещала его отношения с бывшей первой леди, супермоделью и певицей Карлой Бруни.

Но счастье Гийом Кане нашел с другой звездой – Марион Котияр. С оскаровской лауреаткой он познакомился на съемочной площадке в 2002 году, но сами отношения начались только в 2007 году. У супругов уже есть двое детей, которых они воспитывают подальше от софитов.