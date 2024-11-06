Оля Цыбульская рассекретила свой вес и показала новые фото: хотелось бы 55 кг

Украинская певица и ведущая Оля Цыбульская рассекретила свой нынешний вес. 38-летняя артистка поразила поклонников кадрами из новой фотосессии, в подписи к которым отметила, что весит 69 килограммов.

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Соответствующая публикация появилось на Instagram-странице исполнительницы. Общаясь с поклонниками в комментариях, звезда отечественного шоу-бизнеса призналась, что хотела бы немного похудеть.

"Какой твой осенний вес? Мой 69 кг. Не страшно, когда я полна. Страшно, когда я пуста", – написала знаменитость.

На новых фотографиях Оля Цыбульская предстала перед камерой в атласном платье трендового оттенка "эспрессо", которое дополнила вязаным свитером-сеткой. Артистка предпочла коричневые тени, а на губы нанесла яркую красную помаду.

В комментариях поклонники творчества певицы оставили большое количество комплиментов. Некоторые фанаты поддержали звезду и поделились собственными параметрами.

"Очень похожа на Мэрилин Монро, такая красота, мне даже каре захотелось сделать".

"Вы все равно красиво выглядите. Я думаю, что не столь важный вес, как то, как вы к нему относитесь. Если смотреть на лицо, то вы очень счастлива. У меня сейчас 78, а раньше было 70, зато имею двух замечательных сыновей".

"Очень женственная и очень вдохновляющая".

Отвечая на один из комментариев, Оля Цыбульская призналась, что идеальным весом для нее было бы 55-53 килограмма.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Цыбульская объяснила, почему вдруг уехала из Украины и опровергла слухи об эмиграции.

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