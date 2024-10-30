Цыбульская объяснила, почему вдруг уехала из Украины, и опровергла слухи об эмиграции: мы возвращаемся домой

Украинская певица Ольга Цыбульская, ранее заявившая, что уехала с 9-летним сыном из Украины, вернулась домой. О своем решении уехать за границу исполнительница сообщила в социальных сетях 28 октября. По словам артистки, ночные обстрелы Киева заставили ее покинуть родные стены.

Видео дня

"Я уехала из Украины. Решение принялось в один день. Это не бегство. Это сознательное желание изменить жизнь. Я запланировала дела, записалась к косметологу, легла спать, не спала, потому что громко, и на утро произошло это", – написала тогда Цыбульская. Однако уже через два дня звезда объявила о своем возвращении в Instagram.

"Для тех, кто праздновал мой отъезд. Я восстановила нервы, прошла личную психотерапию, дала сыну возможность поспать в тишине и мы по плану возвращаемся домой. Судя по комментариям в сетях, вывезти ребенка за границу, спасая детство, до сих пор для многих – "предательство". Никогда этого не пойму", – говорится в сообщении знаменитости.

Тем не менее, продолжила Цыбульская, – свое место она находит только в Украине. Певица поблагодарила подписчиков за слова поддержки. "Быть украинцем – это поддерживать друг друга и дома, и по миру. Поддерживать, а не есть. Это действительно и приближает победу", – добавила исполнительница.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как ведущий "ВусоЛапоХвіст" впервые рассказал, как спасся из российской оккупации и какое "чудо" случилось с ним после этого. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!