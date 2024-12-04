Оля Цыбульская отобрала у предательницы Лолиты песню на слова Юрия Рыбчинского: что ей сказал маэстро

Украинская певица Оля Цыбульская забрала у артистки Лолиты Милявской, которая предала Родину и продалась за кровавые российские рубли, популярную композицию "Такси", которую написал легендарный поэт Юрий Рыбчинский. Знаменитость поделилась, что впервые спела этот трек во время учебы в университете, а одобрение о ее присвоении получила от маэстро еще несколько лет назад.

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Об этом 38-летняя звезда рассказала на своей странице в Instagram. По мнению артисты, отобрать песню у предательницы – очень важное и справедливое решение.

"На съемке "МузРум" экспромтом вспомнила песню легендарного Юрия Рыбчинского "Такси". Я пела ее студенткой на экзамене в эстрадно-цирковом колледже перед самим автором и очень волновалась. А три года назад мне приснился сон, что теперь эта песня моя. Я позвонила Юрию Евгеньевичу и он меня благословил. Но Оля тогда так и решилась. По моему мнению, справедливо забрать у предательницы наше искусство. Хватит присваивать себе нашу культуру!" – написала артистка.

Иронично, что ранее Милявская, которая теперь откровенно поддерживает террористические власти России и громко заявляет, что никогда не была гражданкой Украины, выступала перед нашими согражданами с украиноязычной песней "Таксі".

Пользователи сети отметили, несмотря на то, кто раньше исполнял композицию, из уст украинской певицы она звучит гораздо лучше.

"Роскошная песня! Наша! Спасибо, что забрала и спела! Пусть там себе поют на своем языке".

"Песня классная, должна звучать из уст украинской артистки".

"Эта песня не должна уйти из жизни из-за того, что ее исполнительница облажалась. Когда-то она была той же песней, за которую я Лолиту уважала и выделяла. Люди меняются. Иногда даже превращаются в нелюдей. А хорошие песни – они как рукописи не горят".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Евгений Рыбчинский "наказал" Повалий за измену Украине и перепел ее хит вместе с солисткой ансамбля ВСУ.

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