Евгений Рыбчинский 'наказал' Повалий за измену Украине и перепел ее хит вместе с солисткой ансамбля ВСУ. Видео

Украинский поэт и политик Евгений Рыбчинский перепел созданную им песню "Не питай мене чому", которую раньше исполняла пропутинская артистка Таисия Повалий, которая называет войну в Украине "освобождением". Он выпустил обновленную версию хита вместе с солисткой ансамбля ВСУ Кристиной Охитвой, чтобы "наказать" запроданку.

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Измененную композицию общественный деятель опубликовал на официальной YouTube-странице. В своих соцсетях поэт отметил: не хочет, чтобы его песни исполняли недостойные личности.

Евгений Рыбчинский сказал, что когда-то Повалий была любимицей украинской аудитории, однако сейчас ее имя ассоциируется только с предательством Родины и "рабским склонением перед ненавистным "русским миром". Целью политика является возродить свои работы и сделать все возможное, чтобы они не были связаны с путинисткой.

"Когда-то мои песни в ее исполнении пела вся страна. Однако предательница уже давно сменила репертуар, а всенародно любимые песни так и остались приятными воспоминаниями. Однако, песни не виноваты в том, что их поют иногда совершенно недостойные личности. Куча нынешних предателей когда-то одевали вышиванки , но вышитая рубашка не виновата в чужих изменах", – написал общественный деятель.

Поэт создал текст популярного хита в 2000 году своей бывшей подруге Таисии Повалий. Но теперь, когда предательница публично называет геноцид украинцев и полномасштабную войну "спасением", решил полностью обновить композицию.

"Этот хит родился в 2000-м году, но сегодня он приобрел совершенно новое, более роковое, более яркое звучание. Я спел его с прекрасной исполнительницей, солисткой ансамбля Вооруженных сил Украины Кристиной Охитвой", – отметил политик.

Ранее Евгений Рыбчинский уже перепел песни из репертуара предательницы. Общественный деятель обновил треки "Чортополох" и "Цей дощ надовго".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Евгений Рыбчинский резко обратился к Таисии Повалий, которая "продала душу Путину", и назвал ее "живым трупом".

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