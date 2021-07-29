Оля Цибульская – о сексе, успехе и правильном питании. Эксклюзивное интервью

Украинская исполнительница Ольга Цибульская, которая стала звездным экспертом грандиозного шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина", призналась, что секс для нее является одним из лучших способов расслабления. Также отвлечься от рабочих задач певице помогает прогулка с сыном или хорошая музыка.

Еще артистка рассекретила, как ей удалось достичь идеальной физической формы и рассказала о рационе своего питания. Подробнее об этом – читайте в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

– Что вас расслабляет, какой вид активности вы выбираете для себя?

– Я не думаю о работе, когда занимаюсь сексом или провожу время со своим сыном. Еще меня очень релаксирует музыка – репетиции с музыкантами, время, когда мы играем вживую, ищем интересные партии. Также я разгружаюсь на сцене. После концерта еще минут 40, а то и час я не могу и не хочу ни с кем разговаривать, потому что я отдала все на сцене. А потом вся эта энергия возвращается, я начинаю вспоминать всех людей, которые были на концерте.

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– В один момент Вы очаровали поклонников идеальной физической формой. Как поддерживали фигуру во время карантина?

– Похудела я до карантина, а в это время занималась спортом для того, чтобы не поехала крыша. Особенно в тот период, когда мы не выходили из дома, максимум – в магазин. Спорт мне помогал. Я просыпалась, включала видеотренинги от диетолога и в течении 45 минут могла не думать о том, что мир остановился. В это время я специально не читала "экспертов" в Facebook, которые полгода назад разбирались в политике, а сегодня в коронавирусе. Я как-то абстрагировалась от этого и, наверное, именно это помогало мне дальше писать музыку и держать себя в форме.

– Сложно достичь идеальных параметров, но сложнее удержать красивые формы. Что помогает вам? Получается ли правильно питаться в ненормированных графиках?

– Я уверена – истории о том, что некогда питаться правильно и заниматься – это отмазки. Когда ты принимаешь для себя эту систему питания и понимаешь, для чего это делаешь, находишь и время, и возможности. У меня есть команда, которая, к примеру, на сегодняшнюю съемку приехала с кофе и завтраком, потому что знали, что я не успела приготовить это дома.

Как держать себя в форме? Прежде всего нужно перестать себя обманывать, что сможешь это делать стабильно. Я периодически тоже срываюсь, к примеру, недавно ела ночью торт, потому что у мамы был день рождения. Но если сегодня в кадре я хочу выглядеть круто, держу себя в руках. И конечно же, всегда нужно помнить о +7 кг в телевизоре – если в жизни ты выглядишь хорошо, и с этим все согласны, то в кадре все будет иначе.

– Что касается питания, какая пища есть в вашем рационе?

– Ничего особенного! Я ем обычную еду. Главное правило – не есть на ночь, потому что в это время замедляются все процессы в организме. Поэтому после 19:00 я стараюсь не есть и не пить даже воду.

– Оля, а что чувствуете, зная, что от вас зависит судьба участников шоу "Співають всі!"? В вопросе судейства вы будете строгой или же какую тактику выберете?

– Судьба участников зависит от них самих. Талант и безумную харизму не может омрачить никто. Ни одна оценка жюри не влияет на твою карьеру негативно, если ты веришь в себя и чувствуешь, что сцена – твое место. Наталья Могилевская на "Фабрике. Суперфинале" влепила мне 4, когда все жюри поставили 10 и я покинула проект. Но не покинула шоу-бизнес. Теперь премьера клипа у нас в один день и в жюри мы теперь тоже вместе.

– Рассматриваете ли для себя дальнейшую поддержку участников: творческую коллаборацию или продюсирование? И что в таком случае для вас важно увидеть/ услышать/узнать?

– Лучшая помощь в жизни – это не давать рыбу, а научить пользоваться удочкой. Обещаю давать точные практические советы участникам, которые можно реально воплощать в жизнь, а не размазывать по эфиру. Я, в отличие от коллег, не боюсь конкуренции со стороны "молодых артистов". Буду подсказывать как могу. Чтобы шоу-бизнес вздрагивал и боялся. Новые имена дышат в затылок.

– Если бы сейчас решились принять участие в подобном шоу, с какой бы песней пришли? И вообще, как выбираете песни для своего репертуара?

– Наверное, это чувства. Особенно после выступлений на больших концертах, когда становится понятной реакция людей. Когда я на сцене, мне кажется, чувствую, у кого разбито сердце, а у кого сейчас хорошее настроение. И с этих чувств, и эмоций складываются песни. Так появилась "Киця", "Сукня біла" и "Я не плачу". Наверное, сегодня я вышла бы на такую сцену с песней "Я не плачу". Хотя я женщина, поэтому все зависело бы от настроения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Цибульская после недавнего "разоблачения" ее мужа отреагировала на информацию, которая разлетелась в сети. Так, она заявила, что о том, где работает и кем является ее избранник мог рассказать человек из их близкого окружения. По словам звезды, таким образом он пытается испортить репутацию ее семьи.