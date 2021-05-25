Ольга Цибульская – о своем рассекреченном муже: слил человек, хорошо знающий мою семью

Украинская певица Оля Цибульская после недавнего "разоблачения" ее мужа отреагировала на информацию, которая разлетелась в сети. Так, она заявила, что о том, где работает и кем является ее избранник мог рассказать человек из их близкого окружения. По словам звезды, таким образом он пытается испортить репутацию ее семьи.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала соответствующее видеообращение (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Она добавила, что как только они с мужем захотят публично рассказать о себе, она тут же даст об этом знать своим поклонникам.

"Кто-то слил якобы правдивую информацию о моем муже, который принципиально не хочет быть публичным. Этот кто-то очень хорошо знает нашу семью, этот кто-то очень хорошо знает, насколько это для меня сакральная тема. Насколько это для меня важная тайна, которую я, как мудрая женщина, оберегаю. Если мы с мужем примем решение официально заявить о себе, то мы обязательно это сделаем", – заявила артистка в своем видеообращении.

"В балете балерины подсыпают в пуанты гвозди, а в шоу-бизнесе дела обстоят немного иначе… Этот кто-то всеми возможными способами пытается испортить мою репутацию", – подытожила Цибульская.

Напомним, что журналисты издания "Гордон" выяснили, что избранником знаменитости является экс-депутат Радивиловского городского совета Сергей Грисюк.В декларации, которая обнародована в связи с окончанием депутатских полномочий, Сергей указывает женой Ольгу Цибульскую-Грисюк, а сыном – Нестора Грисюка. Известно, что мужчина является директором ООО "Радивиливмолоко".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кем работает и как выглядит муж Цибульской. Певица в своих интервью заявляла, что ее супруг не любит публичности, поэтому она не выкладывает общие фото с ним и не делится подробностями семейной жизни. Однако ранее звезда показала снимок с мужем, но лица мужчины не было видно.