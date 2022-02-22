Оля Полякова вернулась к своей прическе 2006 года. Фото тогда и сейчас

Украинская шоувумен и певица Оля Полякова неожиданно решила изменить образ, подрезав прямую челку. В последний раз звезда прибегала к подобным экспериментам с прядями в 2006 году во время съемок клипа на песню "Обними меня".

Тогда исполнительница снялась с соавторами композиции, российским дуэтом "Чай вдвоем". Видео с процессом создания обновленной прически она поделилась в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

"Поняла, что хочу челку назад. В следующих "Взрослых девочках" буду уже с челкой. Мне идет", – сказала знаменитость в кресле парикмахера.

Она также вспомнила, что последний раз видела себя в подобном амплуа 16 лет назад, когда снимала клип на песню "Обними меня". В коллаборации с участниками дуэта "Чай вдвоем" Стасом Костюшкиным и Денисом Клявером артистка появилась в двух образах, в том числе и с прямой челкой.

"Вспоминаю 2006 год и мое пение с группой "Чай вдвоем". Идите в YouTube, посмотрите. Вот там у меня была эта прическа. Посмотрите, как я изменилась, или не изменилась", – призвала подписчиков певица.

Коротко о звезде:

Оля Полякова – 38-летняя украинская певица, актриса и телеведущая. Судья и тренер 12-го сезона проекта "Голос країни". Родом из Винницы. Жена бизнесмена Вадима Полякова, с которым воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

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