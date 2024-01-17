Оля Полякова представит первый украиноязычный альбом золотых хитов 100% UA

Премьера состоится в честь дня рождения певицы эксклюзивно в студии радиостанции Люкс ФМ. Live версии песен Оля Полякова впервые представила на концерте в КВЦ "Парковый" в прошлом году.

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В альбом вошли следующие треки: "Королева ночи", "Эй, Секундочка", "Волшебные глаза", "Рай на земле", "Номер один", "Танцую, как в последний раз" и "Шлепки".

Кроме того, певица впервые отпразднует день рождения в роли радиоведущей Lux FM. Полякова появится в эфире в благотворительных целях – сбор средств для 53 бригады медицинской роты, которым ранее передавала эвакуационный реанимобиль.

Артистка примет участие в онлайн-марафоне, в рамках которого будет общаться со слушателями в прямом эфире и встречать гостей. Также Полякова разыграет призы, среди которых пять пар билетов на meet&greet перед концертом в Киеве 26 октября с эксклюзивным доступом за кулис.