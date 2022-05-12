Оля Полякова пожаловалась на хейт после интервью Собчак: политики же ведут переговоры с россиянами!

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на то, что украинцы хейтили ее из-за интервью российской журналистке Ксении Собчак. Звезда считает: точно так же, как политики ведут переговоры с россиянами, артисты обязаны доносить до жителей страны-агрессора правду о войне. Потому что люди в РФ обделены ею.

В интервью для программы "Ранок з Україною" Полякова заявила, что критика в ее адрес была полностью лишена смысла. По словам певицы, очень важно выступить перед огромной российской аудиторией и рассказать, что на самом деле происходит в Украине (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Я конечно, получила порцию хейта и абсолютно, считаю, нецелесообразно. Потому что, как политики между собой ведут переговоры... Собчак не порезала мое интервью. Выложила в том объеме, в котором я об этом рассказала. Только запикала слово "война", – подчеркнула артистка.

Полякова рассказала, что у нее много родственников в России, но они – на стороне Украины. По словам ее матери, которая была в Москве, много информации там не найти.

"Им настолько ее разжевывают и излагают по-своему, что они не напрягаются ее искать. А у нее (Собчак. – Ред.) огромная аудитория, которая получила возможность услышать правду. Это не какие-то новости, кто-то там. А вот – женщина с двумя детьми, ехала 40 часов, подругу расстреляли. Я все рассказала, что случилось с нами", – сказала Полякова и подчеркнула, что правду нужно говорить обязательно.

Также звезда добавила, что после таких рассказов у нее даже на несколько сотен тысяч выросло количество подписчиков в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Полякову обвинили в том, что она сотрудничает с путинисткой с сомнительной репутацией, а некоторые утверждали, что нет смысла рассказывать правду людям, которые могут извратить ее по-своему. Но артистка заявила, что донесла до россиян все, что хотела.

Также OBOZREVATEL писал, что в том же интервью Полякова на собственном примере доказала журналистке, что в Украине не притесняют русскоязычное население. По словам певицы, у нее нет ни одной песни на украинском языке.