Дочь Поляковой рассмешила сеть видео с отцом. Редкие кадры

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария записала юмористическое видео со своим непубличным отцом. Девочка попросила Вадима показать, как бы отец просил дать ему еду, воду или карандаш будь он слепым.

Шутку, которая уже набрала почти два миллиона просмотров, юный блогер выложила на свою страницу в TikTok. Пользователей рассмешило то, что мужчина Поляковой на жестах показывал разные действия, хотя по условию задачи он не может видеть, а не говорить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Маши, папа и после объяснения не понял, в чем он ошибся, поэтому она шутливо подписала пост: "Муд: мой батя".

Видео дня

Напомним, что муж известной артистки не имеют отношения к шоу-бизнесу, поэтому редко появляются на светских мероприятиях. О том, как выглядит Вадим Поляков, можно узнать только из фотографий его жены, которые она выкладывает не часто.

Известно, что мужчина занимается бизнесом и ведет непубличный образ жизни. Пара поженилась в 2004 году и сейчас воспитывает двух дочерей – 16-летнюю Машу и 10-летнюю Алису.

Контент школьницы в основном состоит из единоличных видео или дуэтов с друзьями. Иногда для создания ролика артистка привлекает свою звездную маму, однако появление отца для профиля школьницы в новинку.

Оля Полякова часто называет свою дочь блогером и неоднократно подмечала, что создание развлекательных видео такая же сложная работа, как и любая другая. Мама поддерживает Марию в ее стремлении стать известной в интернете и сама охотно ей помогает.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас певица с семьей отдыхает на курортных Мальдивах. О том, как выглядит роскошная вилла семейства Поляковых на приватном острове, читайте в материале.