Оля Полякова похвасталась обновкой от Андре Тана за 2 тыс грн. Фото

Украинская певица Оля Полякова поделилась солнечными фото с отдыха, на которых позировала в трендовом платье в мелкий горох. Легкий наряд вошел в летнюю коллекцию Андре Тана и Екатерины Осадчей, а его стоимость достигает 2000 гривен, согласно информации на официальном сайте.

Соответствующая публикация появилась на странице исполнительницы в Instagram. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками в черной оправе, нежно-розовым блеском для губ и взъерошенными волосами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Обожаю совмещать работу с отдыхом", – подписала яркие кадры знаменитость.

Видео дня

"Как же вы прекрасны, фото просто бомба! Вы везде круто получились!", "Такая счастливая", "Обалдеть! Ну куда столько красоты?", "Летний бриз, – придумала название к фото", "Оля, ты прекрасна", "Какая же ты классная", "Красавица", – отреагировали пользователи в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полякова засветила ягодицы в обтягивающих лосинах. Также певица надела белую футболку и темную кепку.