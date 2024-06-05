Оля Полякова объявила о возвращении младшей дочери Алисы в Украину: устала слышать истерики

Поп-певица Оля Полякова рассказала фанатам, что вскоре ждет свою младшую дочь, 12-летнюю Алису, дома. В дальнейшем девушка будет учиться в Киеве, ведь два года жизни в Великобритании не смогла выдержать, поэтому часто впадала в истерику.

Певица считает, что дочери станет нелегко в дальнейшем быть в Украине из-за регулярных воздушных тревог и обстрелов. Однако она решила, что лучше Алиса вернется домой, чем будет постоянно скучать по нему, будучи на чужбине. Об этом артистка написала в Instagram и прикрепила фото с дочерью.

"Так мой ребенок переживает разлуку с домом, с родителями, подружками, животными своими… 2 года постоянных истерик и грустью за домом! Хоть она учится там в прекрасной школе, без тревог и бомбоубежищ! Но все! Возвращается в свою школу, в свой дом, несмотря на то, что здесь не так безопасно, отключают свет, постоянные тревоги, и учебный процесс будет не легок!" – пишет Полякова.

Она утверждает, что понимает внутреннюю боль Алисы и причину ее желания быть с семьей дома. Поэтому уже через 2 недели будет ждать меньшую дочь в Украине.

"Но то, что ее неожиданно оторвали от того, что она любила, травмировало сильно, и сфокусировало, что только вернувшись она обретет жизнь, которую потеряла. Не понимает еще, что как было уже никогда не будет… Я устала каждый день выслушивать слезы! Через 2 недели Алиса возвращается в Киев, в свою школу, к своим друзьям, ко мне! Пусть Бог бережет каждого ребенка в Украине!" – продолжила певица.

О решении дочери вернуться в Киев было известно еще в феврале. Оля Полякова рассказывала OBOZ.UA, что ждет, пока Алиса закончит учебный год в Великобритании и летом ее ждет долгожданное путешествие в один конец.

"Ей действительно все непросто дается. Она уже съела нам мозги! Поэтому мы приняли решение: учится там к лету – и возвращается в Киев. Больше это выдержать невозможно. Каждый день обвинения, что я плохая мама, отдала ребенка в детский дом. Это страшно – два года ужаса. Надо забирать, потому что я уже просто не выдерживаю", – говорила она.

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