Оля Полякова улетела на Мальдивы: как выглядит роскошная вилла певицы. Фото

Украинская певица Оля Полякова отправилась в семейный отпуск на Мальдивы. Артистка с дочерями Машей и Алисой, а также с мужем Вадимом поселились в элитной вилле на частном острове атолла Баа – биосферном заповеднике, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обзором роскошного временного дома и первыми эмоциями от пятизвездочного комплекса Soneva Fushi вокалистка поделилась в Instagram-stories. Семейство призналось, что попало в настоящий рай с собственным пляжем и несколькими бассейнами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сам двухэтажный дом окружен густой зеленью и находится в нескольких метрах от ослепительно белого песчаного пляжа. Здание выполнено из деревянного материала, в то время как ванны и бассейны полностью сделаны из камня.

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Певица показала, что на территории есть гамак, ванная посреди бассейна, широкая кровать с балдахином, мягкие диваны с деревянными столами и удобные лежаки. Видно, что и дети и взрослые в восторге от роскошного дома, в котором им придется провести свой отдых.

Супруги уже успели полакомиться черной икрой с бокалом шампанского, наслаждаясь морскими видами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Оля Полякова призналась, что прибегает к "инъекциям красоты" (ботоксу), начиная с 23-летнего возраста. Кроме этого, она рассказала о пристрастии к сексуальным играм.