Ольга Сумская показала свои детские фото в парике

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками своими архивными детскими фотографиями.

Так, на них будущая знаменитость позировала в парике и шляпе, задумчиво смотря вдаль. Соответствующие черно-белые снимки Сумская опубликовала на личной странице в Instagram. Она отметила, что на кадрах ей 12 лет.

"Здесь мне где-то 12 лет. Парик и шляпа – мамины. Пока родители были на сцене, я представляла себя героиней исторического фильма", – написала Сумская.

Актриса призналась, что наслаждается такими фотографиями, а все цифровые технологии, которые есть сейчас, не сравнятся с напечатанными снимками.

"Листаю эти фото из семейного архива и наслаждаюсь тем, что они есть! А все цифровые технологии – это не то. Миллион фото где-то в компьютере, которые трудно найти... А здесь атмосфера", – подытожила она.

Поклонники пришли в восторг от архивных снимков Сумской. Они написали множество комплиментов под постом актрисы.

Напомним, что Ольга Сумская – украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины. Снималась в таких фильмах, как "Письмо по ошибке", "С меня хватит", "Тени незабытых предков", мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", телесериале "Роксолана" и многих других.

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