Ольга Сумская показала свои детские фото в парике

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Сумская показала архивные снимки

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками своими архивными детскими фотографиями.

Так, на них будущая знаменитость позировала в парике и шляпе, задумчиво смотря вдаль. Соответствующие черно-белые снимки Сумская опубликовала на личной странице в Instagram. Она отметила, что на кадрах ей 12 лет.

"Здесь мне где-то 12 лет. Парик и шляпа – мамины. Пока родители были на сцене, я представляла себя героиней исторического фильма", – написала Сумская.

Ольга Сумская в детстве

Актриса призналась, что наслаждается такими фотографиями, а все цифровые технологии, которые есть сейчас, не сравнятся с напечатанными снимками.

"Листаю эти фото из семейного архива и наслаждаюсь тем, что они есть! А все цифровые технологии – это не то. Миллион фото где-то в компьютере, которые трудно найти... А здесь атмосфера", – подытожила она.

Ольга Сумская в детстве

Поклонники пришли в восторг от архивных снимков Сумской. Они написали множество комплиментов под постом актрисы.

Поклонники написали множество комплиментов
Поклонники написали множество комплиментов
Поклонники написали множество комплиментов
Поклонники написали множество комплиментов

Напомним, что Ольга Сумская – украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины. Снималась в таких фильмах, как "Письмо по ошибке", "С меня хватит", "Тени незабытых предков", мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", телесериале "Роксолана" и многих других.

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