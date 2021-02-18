Ольга Сумская показала свои детские фото в парике
Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками своими архивными детскими фотографиями.
Так, на них будущая знаменитость позировала в парике и шляпе, задумчиво смотря вдаль. Соответствующие черно-белые снимки Сумская опубликовала на личной странице в Instagram. Она отметила, что на кадрах ей 12 лет.
"Здесь мне где-то 12 лет. Парик и шляпа – мамины. Пока родители были на сцене, я представляла себя героиней исторического фильма", – написала Сумская.
Актриса призналась, что наслаждается такими фотографиями, а все цифровые технологии, которые есть сейчас, не сравнятся с напечатанными снимками.
"Листаю эти фото из семейного архива и наслаждаюсь тем, что они есть! А все цифровые технологии – это не то. Миллион фото где-то в компьютере, которые трудно найти... А здесь атмосфера", – подытожила она.
Поклонники пришли в восторг от архивных снимков Сумской. Они написали множество комплиментов под постом актрисы.
Напомним, что Ольга Сумская – украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины. Снималась в таких фильмах, как "Письмо по ошибке", "С меня хватит", "Тени незабытых предков", мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", телесериале "Роксолана" и многих других.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Ольга Сумская вызвала ажиотаж в сети новым фото, на котором позировала со старшей дочерью Антониной Паперной. Поклонники в комментариях к публикации обратили внимание на удивительное сходство между звездной мамой и ее дочерью.
Позже Сумская откровенно призналась, что могла иметь третьего ребенка. У нее случился выкидыш во время съемок.
На шоу "Голос країни-11" выступил муж украинской артистки Ольги Сумской, актер Виталий Борисюк. Он исполнил песню Джоша Гробана Per te, которую посвятил своей жене.