Ольга Горбачева рассказала, почему решила закончить карьеру. Эксклюзивное интервью

Известная украинская певица, артист-ментор Ольга Горбачева призналась, что по поводу решения завершить музыкальную карьеру советовалась с супругом Юрием Никитиным. Также это отчасти связано с духовными практиками.

Чем будет дальше заниматься знаменитость – пока неизвестно. Она полагается на свою интуицию. Об этом Горбачева рассказала в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL.

– С чем связано завершение карьеры? Вы с кем-то советовались?

– Я не знаю, завершена ли моя карьера, точно знаю, что завершена карьера Ольги Горбачевой. Прошло 5 лет, как в повторном браке с продюсером Юрием Никитиным, я стала Ольгой Никитиной. И мне казалось, что я чувствую разъединение со своим именем из-за замужества. Дошло прямо до отторжения: я буквально не могла слышать, как объявляют на сцене "Ольга Горбачева". Тогда начала разбираться глубже и нашла истинную причину в истории моего рода.

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Советовалась только с мужем. Но не в плане, стоит ли это делать в принципе (он бы все равно рекомендовал воздержаться), а как это осуществить технически со всеми YouTube-каналами, аккаунтами и другими бизнес-направлениями.

Если бы он был моим продюсером, то, наверное, запретил бы закрывать проект с таким целостным позиционированием. Он всегда говорит мне, что я создала не просто бренд, а целый мир для женщин: с психологической музыкой, аффирмациями, натуральной чакральной косметикой, онлайн–курсами по самораскрытию... Но я решилась, потому что иду за внутренним развитием больше чем за внешними достижениями.

– Связано ли ваше решение с духовными практиками?

– Любой человек, который что-либо практикует, – молитвы, медитации, аффирмации, всегда спускается в более глубокие слои подсознания либо поднимается на более высокие ступени осознания и вырывается из круга бытовых вопросов и заезженных мыслей в голове. Мой ответ: "Да, скорее, связано".

Если бы я не проходила вместе с участницами наши курсы в Школе Женской Силы, то мое эго запугало бы меня закрывать успешный бренд, узнаваемость которого я нарабатывала 25 лет. Для меня трансформационным стал последний курс "Сила Денег. Хозяйка Драконов". Наша материальная база связана с первым энергетическим центром, силой рода и порядком в жизни. И когда я его навела, то открылись те родовые истории, которые я бы не смогла принять раньше и найти в себе смелость жить по-новому.

– Почему решили завершить карьеру именно сейчас?

– Я принимала много "странных", а может "несвоевременных" на чей-то взгляд решений в карьере. Когда оставила "Интер" на пике телевизионной карьеры и выпустила первый музыкальный альбом. Когда моя группа "Арктика" была на пике финансовой успешности, я захотела писать песни-аффирмации и создавать мотивационную музыку, и закрыла поп-проект.

Своевременность никто не может оценить со стороны. Приходит время, когда ты больше не можешь делать то или как делал раньше. Пришло твое новое время. Не вынужденные обстоятельствами перемены, а твое осознанное решение.

Я, например, вкладывала много сил и финансов в развитие Школы Женской Силы и создание чакральной косметики, когда никто из артистов не выпускал кроме музыки других продуктов и не вел свои онлайн-курсы. Это карантин вынудил их прервать концертную прибыль и искать новые источники доходов. Я делала это последние 5 лет, потому что пришло мое время для расширения. Поэтому и сейчас, я готова закрыть проект, и не боюсь новых решений. Меня наоборот это захватывает.

– Как на такое решение отреагировал супруг Юрий Никитин и близкие?

– Мой папа еще с начала моей карьеры телеведущей мечтал, чтобы я искала работу по специальности. По образованию я преподаватель немецкого, английского языков и зарубежной литературы. Возможно, какой-то класс в новом учебном году встретит учительницу Ольгу Никитину и осуществится мечта моего папы. Но, если серьезно, этот урок от близких я усвоила еще когда пошла на ТВ вместо школы. А когда снова не получила поддержки, начав свою музыкальную карьеру, то просто перестала делиться планами, так как знала, что их слова не придадут мне уверенности.

Я даже не сказала родственникам о своем разводе с мужем, зная, что они всячески очернят и его, и мою перспективу выйти замуж вновь. Как видите, не впустив никого в свое поле отношений, мы с мужем только выиграли и сумели заново воссоздать семью. Не знаю, правильно ли я поступаю, но для меня так было безопаснее.

Единственный человек, у которого я попросила сейчас не совета, а благословения, – мой дедушка. За последних пару лет мы с ним вышли на уровень абсолютного принятия в отношениях, и я почувствовала, что важно поделиться с ним, как со старейшиной рода.

– Чем будете заниматься дальше?

– Для ответа на этот вопрос было бы хорошо взять паузу на год-два, попутешествовать, поразмышлять. Но у мамы и жены со своими обязанностями не всегда такой сценарий, как в фильмах о поисках себя. У женщины всегда есть гениальный инструмент – интуиция. Хочу, чтобы она меня привела в счастливое место и время.

– Как отреагировала Ирина Билык на такое ваше решение, ведь у вас есть общие песни?

– Я не советовалась с ней об этом решении, а она не сообщала о своей реакции. Общие песни обязательно прозвучат в прощальном туре. Это был яркий период в нашей дружбе: авантюрный, захватывающий и интересный. Есть вещи, которые не повторятся, но я бы и не хотела, чтобы в моей жизни все повторялось, это становится колеей, а не экспериментом.

Праздновать свои достижения важно, и я так счастлива, что в прощальном туре можно все вспомнить, соединить лучшие песни из разных периодов, лучшие наряды и посмотреть самому со стороны, как это было круто. Я приглашаю вас быть вместе со мной смелыми, уверенными, открывать в себе прекрасную авантюрную часть, учиться отпускать, начинать заново и радоваться тому, что имеем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Горбачева рассказала о потере ребенка. По словам певицы, трагедия произошла за год до рождения ее второй дочери. Тогда знаменитость много работала над своей музыкальной карьерой, поэтому беременность оборвалась.